Früherer Ortsvorsteher von Schura stirbt mit 92 Jahren

Der langjährige frühere Ortsvorsteher von Schura, Dieter Woern, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Ortsvorsteher von Schura war Dieter Woern von 1976 bis 1994, zuvor hatte er sich schon fünf Jahre als Ortschafts- und Gemeinderat engagiert. Während seiner Amtszeit wurden unter anderem die Nachbarschaftsschule ausgebaut, das Rathaus saniert, der Dorfplatz neu gestaltet und die Kellenbachhalle gebaut.

Geboren wurde Dieter Woern in Schwäbisch Gmünd. Im Hauptberuf war er Diplom-Handelslehrer. Im Jahr 1956 kam er als Pädagoge an die damalige Berufsschule Trossingen. Eigentlich hatte ihn das Oberschulamt Tübingen nur „vorübergehend“ in die Musikstadt geschickt.

Doch es kam etwas anders: Woern machte in Trossingen Karriere vom Studienreferendar bis zum Studienprofessor. Er war es auch, der die Schule als letzter Leiter 1972 auflöste. Bis zu seinem Ruhestand war er stellvertretender Schulleiter in Spaichingen.

Auch im Vereinswesen hat sich Dieter Woern immer stark engagiert, er war Mitglied der Fluggruppe Trossingen.

Dieter Woerns Nachfolger als Schuraer Ortsvorsteher wurde 1994 Dieter Kohler.