Frontscheibe von Auto eingeschlagen

Bereits am Freitag oder Samstag der vorvergangenen Woche ist in der Steinstraße ein Wagen von unbekannten Tätern beschädigt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frontscheibe des Autos wies zwei Einschläge auf. Möglicherweise kommt für die Tat ein Gruppe Jugendlicher in Frage, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag dort „in lärmender Weise“ aufhielt. Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Telefon 07424/9318-0.

