Fritz Morgsupp: Zu den Sternen!

Es ist ja so: der TrossingerIn an sich will oft hoch hinaus. „Per aspera ad astra“, sagt das alte lateinische Sprichwort, „durch das Raue (oder die Schwierigkeiten) zu den Sternen“. Gemessen an der Menge von rauen Schwierigkeiten, die es in der Musikstadt traditionell zu genüge gibt, müssen die Chancen auf Sternen-Wege fast unerschöpflich sein. Das Sprichwort stammt natürlich aus dem Lateinischen, das in Trossingen eine Zeit lang eher von einer Minderheit gesprochen wurde, um es freundlich auszudrücken.

Kaum ein Arzt, der seine Kranken noch mit „Salve Patiente!“ begrüßt und ein „Salve Medicus!“ zur Antwort erhält. Auch die Apotheker haben ihre Lateinkenntnisse eingepackt, statt „Donum sudarium“ wird einem eine Packung „Gratis-Taschentücher“ in die Hand gedrückt, lediglich das schwäbische „Adé!“ beim Abschied lässt noch das ursprüngliche „ad dios“ erahnen. „O tempora, o mores!“ möchte man da verzweifelt die „Zeiten und Sitten“ anprangern – doch Hilfe naht: am Trossinger Gymnasium soll nun endlich wieder Latein zur zweiten Pflichtsprache werden!

Das lässt hoffen: „Passerculi casei“ dürften bald statt „Käs-Spätzle“ auf den gastronomischen Speisekarten stehen, und die offiziellen Einladungen des Rathauses werden mit „Sorbitio Matutinus Trossingensis“ für die traditionelle Trosinger Morgesupp zu gesellschaftlichen Ereignissen locken. „Wozu nach den Sternen greifen, wenn das Gute liegt so nah?“, werden sich die echten Akademiker in der Musikstadt über die Hebung des intellektuellen Niveaus freuen. Die einzigen nämlich, die bisher in Trossingen zu irgendwelchen Höhen streben, sind schließlich Heine & Beisswenger, die zur Vermeidung von Flächenverbrauch ein Hochregal-Lager im Industriegebiet bauen wollen. Doch selbst für diesen Höhenflug liegen die Baugenehmigungen noch nicht sicher vor…