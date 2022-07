Fritz Morgsupp: Tutti-Schweine

Es ist ja so: Der TrossingerIn an sich begleitet fast alle Lebensereignisse musikalisch, auch die negativen. Wobei dies kein Privileg für die Musikstadt zu sein scheint: „Mit einem Paukenschlag“ trennt sich derzeit in der Kreisstadt eine weltberühmte Firma der Medizintechnik von ihrer Forschungs-Chefin. Vermutlich hat man sich vorher gegenseitig „die Meinung gegeigt“.

„Disharmonien“ habe es auch in der Musikstadt gegeben, weshalb nun ein Institutsleiter in Trossingen „hinschmeißt“, wie diese Zeitung berichtete, und „mit Pauken und Trompeten“ zoffen sich überall in der Region Menschen, wenn es um unterschiedliche Meinungen geht. Oft fehlt es auch an „Takt“, wie man aus Villingen hört.

Vieles ist momentan einfach „aus dem Rhythmus“ geraten, einigen Politikern möchte man gerne mal „den Marsch blasen“, besonders „zart besaitete“ Menschen leiden unter aggressiver Atmosphäre und sehnen sich nach mehr „Harmonie“. Dabei wissen die musikalischen Trossinger ganz genau: „Das Leben ist kein Tanzlokal“, es ist ein Ensemble-Spiel, im Orchester kann nicht jeder die erste Geige spielen. Musiker reden da oft von den „Tutti-Schweinen“.

Wie auch immer: In Zeiten von extremer gesellschaftspolitischer „Kakophonie“ wie dieser ist es tröstlich, sich im wichtigsten Zentrum der Musikausbildung zu befinden, das es im Südwesten gibt. „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder“, sagt schon das alte Sprichwort. Hier lernt man tagtäglich Harmonie und Takt, und jeder, der will, kann hier mit dem ganzen Tross singen.