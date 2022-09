Fritz Morgsupp: Obst für Alle

Es ist ja so: der Trossinger an sich ist ein großer Obst-Liebhaber. Ob er in den sauren Apfel beißt, sich bei seinen Freunden als Pflaume erweist, über einen Erdbeer-Mund oder einen Pfirsich-Popo verfügt, oft ist Obst im Spiel. Ganz besonders, wenn es nach der Ernte der gut gereiften Früchte ans Konservieren geht, und aus Obst in wenigen Schritten Obstler wird.

Verlockend ist daher die Schlagzeile, mit der vor einigen Tagen die Agendagruppe für das Obst-Ernten geworben hat: von öffentlichen Bäumen, die mit einem gelben Band geziert sind, darf man sich nach Herzenslust bedienen. Das gelbe Band kommt schon in amerikanischen Pop-Songs vor: „Tie a yellow ribbon round the old oak tree“, heißt es da. Als Zeichen dafür, dass das Herz der Geliebten noch für den heimkehrenden Soldaten schlägt, bindet sie ein gelbes Band um die alte Eiche. Eichen sind allerdings in Deutschland als Obstbäume noch nicht anerkannt, deshalb hat die Agendagrup-pe sich für Apfel- oder Birnenbäume entschieden.

Wer es exotischer mag, denkt ans Trossinger Heimatlied, in dem uns am Gauger blühender Schlehdorn und Flieder verheißen werden. Zumindest aus Schlehen lässt sich gut Hochprozentiges brennen, wie der Trossinger weiß. Kenner aber sind einzig und allein auf der Suche nach dem Zibärtle, unter Schwaben „die wildeste aller Pflaumen“. Jedenfalls kommt einem die Situation biblisch vor. Von allen gekennzeichneten Bäumen im Garten Eden der Musikstadt darf man sich bedienen, doch es bleibt die wirklich spannende Frage: wo ist der Trossinger Baum der Erkenntnis, das Zibärtle?...