Freundschaften die ewig halten

Zu einem fröhlichen Abschlussabend haben sich Schüler, Gasteltern und Lehrer des Realschul-Austausches mit dem Collège Camille Claudel aus Marignier in der Trossinger Realschule am Freitag getroffen. So manche tiefe Freundschaft hat in der vergangenen Woche ihren Anfang gefunden.

„Mit eurem Austausch zeigt ihr, dass euch die deutsch-französische Freundschaft wichtig ist und dass ihr eine Zukunft in Frieden wollt“, sagte Konrektor Andreas Wilbs in seiner Ansprache. Er bezog sich auf das Fußballspiel Deutschland gegen Frankreich, das in der Woche stattgefunden hat. Bei dem Spiel hätten junge Spieler wie Kylian Mpappé und Leroy Sané vorgelebt, dass der Jugend die Zukunft gehört.

Wilbs bedankte sich bei den Lehrerinnen Anna-Lisa Rosenkranz, Sara Weser, Susanne Haffa aus Trossingen, sowie bei Florence Sahm und Karen Hang aus Marignier für ihr Engagement für den Austausch und ihren Einsatz für die Schüler. Florence Sahm übersetzte und bedankte sich ihrerseits – gemeinsam mit den Schülern musikalisch. Am Klavier unterstützt von Franz Kräutle gaben die Schüler ein kleines Stück zum Besten, das sie ganz spontan und auch gerade einmal in einer Schulstunde auf der kleinen Mundharmonika einstudiert hatten, die sie am Mittwoch beim Empfang im Rathaus vom Bürgermeister erhalten hatten.

Gemütlich wurde es dann bei dem deutsch-französischen Buffet, zu dem alle Gastfamilien beigetragen haben. Erzählt und geplant wurde an diesem Abend noch lange. Denn die, die im Nachbarland einen guten Freund oder eine gute Freundin gefunden haben, die wollen sich möglichst bald wieder treffen. Und spricht man mit älteren Trossingern, die vor Jahrzehnten am Schüleraustausch mit dem französischen Marignier teilgenommen haben, dann hört man so manche Geschichte über Freundschaften, die über Jahre oder sogar bis heute gehalten haben.