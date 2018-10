Freundschaften über Grenzen hinweg

Noch bis Samstag weilen 17 Austauschschüler vom Collège Camille Claudel in Marignier in Trossingen. Die französischen Achtklässler nehmen am Schüleraustausch zwischen der Trossinger Realschule und dem Collège aus den Nähe von Cluses teil.

Aus Marignier sind die Lehrerinnen Florence Sahm und Karen Hang mitgekommen. Die 15 Trossinger Schüler werden von Anna-Lisa Rosenkranz und Sara Weser begleitet. Auch beim achten Austausch dieser Art ließ es sich Bürgermeister Clemens Maier nicht nehmen, die Schüler im Rathaus zu begrüßen. Realschulleiter Udo Kohler war ebenfalls zum Treffen gekommen. Dort fungierte der Vorsitzende des Partnerschaftskomitee Trossingen–Cluses, Gerard Deleye, als Dolmetscher.

Kultur kennen lernen

Clemens Maier bezeichnete die deutsch-französische Freundschaft als eine der Säulen der Europäischen Union. „Politische Entscheidungen müssen von den Menschen getragen werden. Dazu muss man sich kennen und das sollte schon in der Jugend beginnen“ sagte er. Ziel eines Austausches sei es, zunächst die im Schulunterricht erlernten Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden, aber auch die Kultur des Austauschlandes kennen zu lernen. „Ihr lernt auf diese Weise den Alltag eures Austauschpartners kennen, eine Chance, die man als Tourist nicht hat“, sagte er. Maier betonte, dass zwischen Menschen die sich kennen, eine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden kann.

Gerard Deleye, selbst gebürtiger Franzose, aber seit Jahrzehnten auch waschechter Trossinger, bezeichnete den Austausch als außerordentlich gute Chance, sich kennen zu lernen. Er appellierte an die Schüler, die Tage in Trossingen zu nutzen.

Während die Jugendlichen in den vergangenen Tagen am Unterricht der Realschule teilgenommen und auch Ausflüge nach Freiburg und Stuttgart unternommen haben, steht heute Abend ein deutsch-französischer Abend für die französischen und deutschen Schüler in der Realschule an. Dann können sie ihre neuen Freundschaften feiern und bei dem ein oder anderen hält diese vielleicht ein Leben lang.