Babys in Uganda brauchen Beatmungsgerät

Auch wenn in Deutschland derzeit unendlich viel gejammert wird - in anderen Ländern ist die Not erheblich größer. Etwa in vielen Staaten Afrikas. Der Freundeskreis Uganda der katholischen Seelsorgeeinheit Trossingen, zu der Gunningen und Durchhausen zählen, hofft wieder auf die finanzielle Unterstützung der Leser der Schwäbischen Zeitung, um mehrere Hilfsprojekte realisieren zu können.

Im vergangenen Winter waren durch die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unter anderem 4.500 Euro für ein Ultraschallgerät für die Gesundheitsstation TroGuDu-Kigoto zusammengekommen, dessen Aufbau und Betrieb der Hilfsverein seit 2010 unterstützt. Ein solches gab es dort bislang nicht - „es funktioniert einwandfrei“, berichtet Janusz Kloskowski, der Vorsitzende des Freundeskreises.

Drucker fehlt

Was fehle, sei ein Drucker für das Ultraschallgerät, das der Vor- und Nachsorge bei Geburten dient. Kostenfaktor: rund 800 Euro. „Wir brauchen ihn, um Befunde zu dokumentieren“, erläutert Dr. Joachim Gollnau. Etwa, wenn Frauen bei komplizierteren Geburten zur Entbindung in ein Krankenhaus müssten.

Weiter angeschafft werden soll mit dem Spendengeld ein Sauerstoffgerät für Neugeborene für rund 500 Euro. „Das braucht nicht jedes Baby, aber es wird immer wieder benötigt, wenn Kinder zu früh auf die Welt kommen“, erläutert Gollnau. In Ländern wie Deutschland sei es Standard, „wenn ein blau angelaufenes Neugeborenes eine halbe Stunde Sauerstoff bekommt“.

Betten sind marode

Ein dritter Punkt, für den die Spenden unserer Leser eingesetzt werden sollen, sind „sechs durchgelegene und marode Betten in der Gesundheitsstation“, so Kloskowski und Gollnau. Pro neuem Bett würden etwa 250 Euro fällig. „Bisher haben wir durch die Aktion der Schwäbischen Zeitung meistens um die 4.000 Euro bekommen“, sind die beiden zuversichtlich, dass erneut die notwendige Finanzierung zustande kommt. Wegen der Inflation könnte dieses Jahr weniger Geld als sonst gespendet werden, fürchtet Kloskowski.

Wegen der Pandemie waren ihm und Gollnau in den vergangenen beiden Jahren keine Reisen nach Uganda möglich. „Die Flugsituation war unsicher - aber ich brauche einen gesicherten Rückflug wegen meiner Praxis“, erläutert der Trossinger Arzt. Im kommenden April wolle er jedoch für zwei Wochen nach Kigoto. Das habe er bereits mit dem dortigen Pfarrer Silvanus Barikurungi ausgemacht. Seine Reise führe ihn wieder „in die hintersten Winkel - es geht um Projekte, darum, dort zu arbeiten“.

Riesenschlange an Patienten

Bei seinen Aufenthalten in dem ostafrikanischen Staat behandele er täglich etwa 150 Leute. „Das ist immer eine Riesenschlange.“ In der Regel kämen sozial schwache Familien zur Station. Nach zehn Stunden Arbeit am Tag fühle er sich abends dann „nicht mehr in der Lage, Bücher zu kontrollieren“, sagt Gollnau.

Janusz Kloskowski (links) und Dr. Joachim Gollnau vor einer Bilderwand mit Eindrücken der Gesundheitsstation in Uganda. (Foto: Michael Hochheuser)

Dies ist eine der Aufgaben von Kloskowski, der im kommenden Herbst nach Uganda fliegen will. „Ich schaue mir die Buchhaltung der Station an, oder, wie die Einkäufe funktionieren.“ Und natürlich sehe er auch danach, wie die Spendengelder unserer Leser eingesetzt werden.

15 Neugeborene im Monat

Die Patientenzahl liege relativ konstant bei 1.300 bis 1.400 Menschen im Monat. Der Freundeskreis bekomme monatlich Protokolle, „zum Beispiel über Frauenuntersuchungen oder wann Entbindungen sind“. Im Schnitt würden in der Station monatlich 15 Babys geboren. Die Geburtsstation war 2018 eingerichtet worden.

Der Personalstand sei konstant: In der Station schaffe seit zehn Jahren die gleiche Leiterin, die zudem Laborantin sei, eine Buchhalterin, eine Hebamme und eine Krankenschwester, alles zwischen 20 und 30 Jahren alt. Durch Heirat oder Schwangerschaften käme es auf diesen Posten bisweilen zu Wechseln, dann sei auch mal ein Mann als Krankenpfleger im Einsatz.

10.000 Euro jährlich

Um die 8000 Euro würden jährlich für den Betrieb der Station fällig, berichten Kloskowski und Gollnau. Hinzu kämen jährlich etwa 2.000 Euro für neue Medikamente. Die Kosten würden auch in Uganda steigen: „Die Inflation ist dort deutlich höher als in Deutschland.“ Deshalb müssten die Löhne der Mitarbeiterinnen erhöht werden. Darüberhinaus sei dieses Jahr ein neuer Wagen für den Pfarrer nötig geworden - ein Großteil der Kosten sei gemeinsam mit dem Trossinger Verein „Ich helfe dir“ finanziert worden.

Für bauliche Veränderungen habe dieses Jahr kein Geld eingesetzt werden müssen. „Es gibt auch fast keine Möglichkeiten mehr zur Expansion“, berichtet Kloskowski. Zudem brauche es dafür zusätzliches Personal, ergänzt Gollnau. „Die jetzige Größe der Gesundheitsstation mit 200 Quadratmetern ist etabliert, überschaubar und so für uns gut zu handeln.“

Für den 26. Februar ist nach längerer Pandemie-Zwangspause laut Kloskowski ein Fastenessen im katholischen Gemeindehaus terminiert. „Dort sammeln wir Geld für Lebensmittelpakete für die Bevölkerung.“ Denn viele Menschen in Uganda hätten keine ständige Arbeit.