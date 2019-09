Freunde treffen sich in Cluses

Der Trossinger Part des Partnerschaftskomitees hat sich kürzlich getroffen, um die gemeinsame Hauptversammlung in Cluses zu besprechen. Mit dabei werden die Trossinger Bläserbuben sein.

Mit einer traurigen Nachricht begann Vorsitzender Gérard Deleye die Sitzung. Der Mann der langjährigen und beliebten Cluser Komiteekollegin Mélanie Palamara verstarb kürzlich bei einem Unfall. Freudig hingegen di eNachricht, dass der Bürgermeister von Cluses,

Anschließend erläuterte Deleye das geplante Programm. Bereits um 6 Uhr morgens wird am 28. September die Fahrt mit Bus und Privatautos mit zwölf Teilnehmern des Komitees und 43 Mitgliedern der Trossinger Bläserbuben nach Cluses am Trossinger Rathausplatz starten. Gegen 12 Uhr werden die Trossinger in Cluses von ihren Gastfamilien zu privaten Mittagessen erwartet. Von 15 bis 17 Uhr wird die Hauptversammlung im Restaurant „Le Trossingen“ stattfinden und ab 18.30 Uhr steht der Besuch des Bierfestes am „Place des Allobroges“ mit einem Konzert der Trossinger Bläserbuben auf dem Programm.

Am Sonntag, 29. September, sind die Trossinger zum Herbstfest im „Parvis des Esserts“ eingeladen, bei welchem das zweite Konzert der Bläserbuben stattfindet. Die geplante Rückfahrt ist ab 15.30 Uhr.

Auch die geplanten Austausche und Aktivitäten für 2020 wurden besprochen, wobei Deleye bedauerte,, dass die Resonanz von Cluseser Seite nur schwach ausgeprägt sei. Die neue Komitee-Leitung in Cluses werde sich aber sicher zügig in ihr neues Aufgabengebiet einarbeiten. Geplant sind bisher folgende Besuche: Vom 4. bis 5. Juli 2020 wird die Kantorei nach Cluses fahren. Der Schachverein hat bereits Kontakt aufgenommen und die Volleyballer suchen für 2020 einen Termin. Die Feuerwehr und die Fechter des TG Trossingen haben auch Interesse am Austausch und haben deshalb Kontakt zu den französischen Vereinskollegen aufgenommen. Auch der Tennisclub beteiligt sich.

Das Gymnasium Trossingen wird mit den Achtklässlern im November Cluses besuchen und im März kommen die Cluser Schüler nach Trossingen. Leider wird die Realschule dieses Jahr auf besonderen Wunsch des „College des Marignier“ dieses Schuljahr keinen Austausch organisieren können, wie Realschulrektor Udo Kohler sagte.

Neu im Programm ist ein geplantes Jugendcamp, ein selbstorganisiertes europäisches Zeltlager, welches durch das Erasmus-Programm über das Innovations- und Forschungs-Centrum Tuttlingen bezuschusst wird. Hier sollen zehn bis 15 Plätze für Trossinger und Cluser Jugendliche zwischen 16 und 22 reserviert werden. Desweiteren soll 2020 ein Lehrlingsaustausch mit zehn bis zwölf Azubis aus der Region organisiert werden. Natürlich sollten für alle Austausche Französischkenntnisse vorhanden sein.