Freiwillige Leistungsbewertungen im Fach Gitarre

Am Samstag, 14. Mai, fand in der Musikschule Trossingen die Freiwilligen Leistungsbewertung im Fach Gitarre statt. Die Freiwilligen Leistungsbewertungen sind ein Alleinstellungsmerkmal der Musikschule Trossingen und basieren auf dem Trinity Guildhall Prüfungssystem. Alle Schülerinnen und Schüler der Musikschule können sich jährlich auf freiwilliger Basis einer hausinternen Jury, bestehend aus den Lehrkräften der Schule, stellen. Es handelt sich dabei um keinen Wettbewerb, sondern um ein Zielerreichungssystem mit Feedback. Vom Anfänger bis zur Vorbereitung auf eine Hochschulaufnahmeprüfung ist die Teilnahme in acht Leistungsstufen möglich. Die Teilnehmer treten nicht gegeneinander an, sondern vergleichen ihre Fähigkeiten in der jeweiligen Stufe mit objektiven Standards.

Die zweiteilige Prüfung besteht aus der Praktischen Musiklehre, welche den theoretischen Teil, das Tonleiterspiel, das Blattspiel und die Gehörbildung beinhaltet, sowie aus dem eigentlichen Literaturspiel. Die Schülerinnen und Schüler bereiten zwei Stücke aus einer Literaturliste vor und präsentieren diese i.d.R. mit Klavierbegleitung der Jury. Juroren waren die Lehrkräfte Mikolaj Pociecha, Benjamin Skolny, Matthias Hoppmann und Lothar Hermle.

Folgende Schülerinnen und Schüler spielten in der jeweiligen Stufe: Stufe A: Henry Mika und Emil Benzing; Stufe 1: Lukas Müller; Stufe 2: Lisa Marie Baier, Raphael Hotz, Johannes Thomma und Toni Degaetano; Stufe 3: Katja Schweickhardt und Belén Fahrländer Barreiro; Stufe 4: Benjamin Binefeld.

Die Musikschule gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihrem Erfolg und wünscht weiterhin viel Spaß und Erfolg in der musikalischen Entwicklung.