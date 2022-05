Freiwillige Leistungsbewertung in der Musikschule Trossingen

In den Räumlichkeiten der Musikschule Trossingen fand vergangenen Samstag die „Freiwillige Leistungsbewertung“ der Fachbereiche Klavier und Akkordeon statt. Zehn junge Musikerinnen und Musiker stellten sich einer Jury, die aus den Fachlehrkräften und der Schulleitung der Musikschule bestand. Die „Freiwilligen Leistungsbewertungen“ sind ein Alleinstellungsmerkmal der Musikschule Trossingen und für alle auf freiwilliger Basis. Die Leistungsstufen reichen von den ersten Schritten bis zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium. Dieses Zielerreichungssystem ist kein Wettbewerb. Die Teilnehmenden treten nicht gegeneinander an, sondern vergleichen ihre Fähigkeiten individuell mit objektiven Standards.

Die Leistungsbewertung ist in zwei Teile gegliedert. Der theoretische Teil besteht neben allgemeiner Musiklehre auch aus etwas Gehörbildung und Blattspiel danach erfolgt der praktische Teil mit dem Literaturspiel der vorbereitenden Stücke. Ein finales Feedbackgespräch mit den Schülern und den Eltern rundet die Veranstaltung ab. Folgende Schüler;innen spielten in der jeweiligen Stufe am Klavier: Stufe A: Zijn Yu, Stufe 3: Jonathan Schüle, Flora Hermann, Stufe 4: Kolja Gaymann, Amos Hermann, Clara Lerner, Jonah Schlicker. Am Akkordeon spielte Mateus Costisor in Stufe 4.

Frische Musik von jungen Talenten gibt es für alle Interessierten im Konzertsaal der Musikschule auch bald wieder. Das Sextett „Electrik Love“ spielt am Freitag, 20. Mai, um 20.30 Uhr ein Konzert. Jazz, Soul, HipHop und ansprechende Improvisationen gehören zum Repertoire.Die Band „Electrik Love“ setzt sich aus jungen Talenten, wie Elodie Hochheuser von der Musikschule Trossingen, und erfahrenen Profis, wie beispielsweise Rares Popsa, Gitarrenlehrer an der Musikschule Trossingen, zusammen. Im Vordergrund sollen die jungen Musiker stehen. Sicherheit beim gemeinsamen Spiel geben die Profis. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.