Freie Wähler bestätigen Vorstand

Viel Arbeit für die Freien Wähler: Die Kommunalwahl bevor. Die Herausforderungen will der Ortsverband mit dem bewährten Vorstand meistern. Alle Amtsinhaber sind in der Hauptveranstaltung bestätigt worden.

Nach Ostern werden die Freien Wähler mit einem Infostand donnerstags auf dem Wochenmarkt und samstags im Schwabenpark vertreten sein. Vorsitzender Gustav Betzler freute sich, dass „tolle neue Leute“ auf der Liste kandidieren - auch wenn die Freien Wähler auf Heinz Messner, Gerhard Appenzeller und Christian Kratt verzichten muss, die sich jahrelang im Gemeinderat engagiert haben. Kratt gehört dem Gremium aktuell noch an, Messner und Appenzeller sind aus Altersgründen ausgeschieden. Fünf weitere Kandidaten, mit denen Betzler gerechnet hatte, kandidieren ebenfalls nicht mehr.

Im Vorstand ergaben die Wahlen hingegen keine Veränderungen: Schriftführerin bleibt Brigitte Neipp, um die Finanzen kümmert sich weiterhin Esther Maier und die Beisitzer sind weiterhin Wilhelm Schöndienst und Sigmund Scheu.

Kassiererin Esther Maier konnte ein Plus in der Kasse vorweisen. Wilhelm Schöndienst erläuterte, wie die Ortschaftswahl in Schura abläuft: Da kein Wahlvorschlag eingegangen ist, findet eine Mehrheitswahl mit Stimmzetteln statt, auf den die Namen eingetragen werden müssen.