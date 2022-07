Am Mittwochnachmittag, 29. Juli, sangen der Frauenchor Sakura, auf deutsch Kirschblüte, unter der Leitung von Yoko Toyama im Innenhof des Doktor Karl Hohner-Heimes bekannte Volksweisen für die Bewohner. Auf den Balkonen und an den Fenstern sangen die Zuhörer zum Teil begeistert mit und belohnten am Ende die Sängerinnen mit ihrem Beifall.