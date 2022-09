Frauen laden Frauen ein

Die Missionarin Erika Maria Ströer zu Gast in der Christuskirche Trossingen, Bismarckstraße 16. Am Samstag, 17. September, um 17.30 Uhr berichtet die pensionierte Polizistin und Hauptkommissarin, die in Uganda den Gefängnisdienst „Fülle die Lücke“ gegründet hat, über ihr Projekt. Ziel dieses Dienstes ist es, in ugandischen Gefängnissen den dort inhaftierten Menschen ein neues Leben in Jesus Christus nahe zu bringen und ihnen praktisch zu dienen.

Erika Ströer wuchs in schwierigen Familienverhältnissen auf. Als junge Erwachsene ergriff sie den Beruf der Polizeibeamtin mit dem festen Vorsatz, den „Guten“ Gutes und den „Bösen“ Böses zu tun. Nach über 20 Jahren im Dienst von Recht und Ordnung geriet sie jedoch in eine tiefe Sinn- und Lebenskrise. Am tiefsten Punkt angekommen, begegnete ihr Gott und gab ihr neue Hoffnung, so Erika Maria Ströer über sich. Ihr Leben veränderte sich tiefgreifend Schritt für Schritt, durch Umkehr, Wiederherstellung und Heilung. Heute lebt die Mutter von drei Pflegekindern in Uganda.