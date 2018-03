Franzisko Faina macht weiter

Bei der Jahreshauptversammlung der Talheimer Ortsgruppe des Obst- und Gartenbauverein am Freitag im Backhäusle sind die Wahlen mit Spannung erwartet worden. Tatsächlich erklärte sich Vorsitzender Franzisko Faina bereit, den Verein noch einmal für drei Jahre zu führen

Im vergangenen Jahr hatte Faina angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. „Durch mein Engagement im Kreisverband und in weiteren Talheimer Vereinen bin ich sehr eingespannt. Daher wünsche ich mir einen Nachfolger“, hatte er gesagt. Doch ein Nachfolger ist nicht in Sicht, und Faina möchte die Ortsgruppe nicht hängen lassen. So erklärte er sich erneut bereit, den Obst- und Gartenbauverein weitere drei Jahre anzuführen. Thomas Köchel, der eine Amtszeit lang stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer in Personalunion war, machte klar, dass das nicht länger so sein kann. Unter den Mitgliedern erklärte sich Wilfried Sasse bereit, den zweiten Vorsitz zu übernehmen. Wolfgang Dufner wurde als Kassierer im Amt bestätigt. Mit Viola Bienengräber ist ein neues Mitglied in den Ausschuss gewählt worden. Heidi Köchel sowie Margit und Friedrich Holschuh wurden als Ausschussmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Im Rahmen der Ehrungen wurde Alfred Ulrich für 40-jährige Mitgliedschaft mit dem goldenen Bäumchen, einer Urkunde und einem Geschenkkorb geehrt. Allerdings konnte er die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen. Der Vorsitzende Franzisko Faina erhielt für seine zehnjährige Vorstandstätigkeit vom Kreisvorsitzenden Hans Weber das Ehrenzeichen des bronzenen Apfels verliehen. Dieselbe Auszeichnung ging an Heidi Köchel und Friedrich Holschuh für ihre Mitarbeit im Ausschuss. Für zehnjährige Mitgliedschaft beim OGV erhielten Simone und Franzisko Faina das bronzene Bäumchen. Im Ausblick auf das Jahr freuen sich die Mitglieder des Obst- und Gartenbauverein ganz besonders darauf, den Blumenschmuck-Wettbewerb im November in der neuen Halle abhalten zu können. Im letzten Jahr hatte der zum ersten Mal in seiner über 50-jährigen Tradition ausfallen müssen. „Erst wenn man etwas einmal nicht hat, fällt wirklich auf wie sehr es fehlt“, kommentierte der Kreisvorsitzende Hans Weber.

Im Mai planen die Gartenfreunde einen Gartenhock im Vereinsgelände am Ortsrand. Die Teilnahme an der Gemeindeputzete und am Kinderferienprogramm sind auch dieses Jahr wieder fester Bestandteil im Terminkalender des Talheimer OGV.