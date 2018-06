Frank Golischewski zieht sich zurück

„Nach 34 Jahren sollten mal andere ran.“ Frank Golischewski zieht sich nach mehr als 40 Produktionen in Trossingen fürs erste zurück. Seine Idee, Stadtgeschichte in Musicals darzustellen, sei ausgereizt. „Die wichtigsten Themen sind abgearbeitet.“ Sein nächstes großes Projekt soll 2016 eine Musical-Produktion über Alexander von Humboldt auf Kuba werden.

Er wolle „wenigstens eine dicke Pause“ machen, nachdem er sich in diesem Jahr seinen eigenen Wunsch, die Operette „Das weiße Rössl“ zu inszenieren, mit der Aufführung in der Troase erfüllt habe. Ein „letztes Stück“ wolle er „in ein paar Jahren“ in Trossingen noch einmal auf die Bühne bringen – die „Dreigroschenoper“ von Brecht und Weill, am liebsten in der Troase.

Denn damit fing vor drei Jahrzehnten alles an für Golischewski in seiner zweiten Heimat Trossingen. 1983 sei die Aufführung der „Dreigroschenoper“ im alten Bali-Kino, dem heutigen „Canapee“, die „Initialzündung“ gewesen. Ebenso ein Brecht-Stück, die „Kleinbürgerhochzeit“, war 1981 Golischewskis erste Produktion in Trossingen gewesen, seinerzeit in der alten Aula der Musikhochschule. „Damals hatten wir die erste Theater-AG an der Musikhochschule gegründet“, erinnert er sich an seine Studentenzeit.

Es war die erste von „13 Bühnen“, auf denen in Trossingen Golischewski-Produktionen zu sehen waren: So starteten 1989 Kleinkunst-Programme im neu eröffneten Canapee. „Nächstes Jahr gibt es eventuell eine Jubiläumsveranstaltung.“ Weitere Schauplätze waren unter anderem 1992 die Staatser-Bühne am Staatsbahnhof mit der Operette „Glückliche Reise“, „Zum Kuckuck“, Kesselhaus, das Konzerthaus mit Silvesterbällen und 2002/2003 der Rathaus-Platz mit „Orpheus in der Unterwelt“ und „Land des Lächelns“. „Wir haben immer versucht, Theater-Bühnen zu finden in Trossingen – und wenn wir keine gefunden haben, haben wir eine dazu gemacht.“

„Nur eine Bühne wurde uns nicht gestattet – der Rathaus-Speicher“, blickt Frank Golischewski zurück. Es habe Probleme mit den Fluchtwegen gegeben, weil der Aufgang zu schmal gewesen sei. Der Höhepunkt in gut drei Jahrzehnten sei für ihn das Hohner-Musical gewesen. „Das war ein unerwarteter Erfolg – es hat alles gestimmt.“ Ein wenig sei auch Stadtgeschichte mitgeschrieben worden durch die Produktionen, sagt er. Golischewski denkt ans Kesselhaustreiben, das 1997 Premiere feierte. „Das Gebäude war damals eine Ruine, wir mussten alles selbst rein schleppen wie Heizstrahler“, erinnert er sich mit Gastronom Markus Santo, der bei allen Veranstaltungen für die Verpflegung sorgte. „Das war der Beginn der Rettung des Hohnerareals“, sagt Golischewski. „Es wäre sonst vermutlich weg.“

Das Kesselhaustreiben sei für ihn „17 Jahre ein Zuschussgeschäft gewesen – aber eine tolle Probierbühne“. Alles in allem habe er durch seine Produktionen einen „knapp sechsstelligen Verlust“ eingefahren. Allein ein Minus von 35 000 Euro hätten die Aufführungen des Dino-Musicals „Neuneinhalb Knochen“ vor dem Rathaus gebracht, weil das Wetter nicht mitspielte. Dennoch: „Es war eine schöne, unheimlich produktive Zeit.“

Kulturbeauftragter der Stadt werde er bis Sommer 2018 bleiben, das habe er dem Gemeinderat zugesagt. „Aber irgendwann können da auch mal andere Ideen rein.“ Kommendes Jahr steht für Golischewski ein Projekt in Rheinland-Pfalz an, 2016 dann ein Musical über Alexander von Humboldt in Havanna. „Der ist in Kuba ein Star“, sagt er, den ersten Akt habe er abgeschlossen. Er schreibt auf deutsch, „das wird danach spanisch übersetzt“.

Auch für Frank Golischewskis Ensemble Rififi ist das vorläufige Ende eingeläutet. „Es ist ein Einschnitt fürs Stammpublikum – aber Rififi hat alle interessanten Schlagerjahrzehnte hinter sich.“ Zuvor stehen am 13., 26., 27. und 28. Dezember die „größten Hits aus vier Jahrzehnten Schlagergeschichte“ an unter dem Motto „Vom Bollenhut zur Karottenjeans“. Die Proben laufen, „wir mussten die Kostüme etwas vergrößern und Nähte rauslassen“, lacht er. „Für die Premiere sind 250 Karten verkauft“, freut sich Golischewski. Karten für die Aufführungen im Konzerthaus gibt es im Trossinger Bürgerbüro, bei Tabak Spehn und unter www.easy-tixx.de.