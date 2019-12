Fröhlich, stimmungsvoll und engagiert

Einen schönen Überblick über die musikalische Vielfalt erlebten die Besucher am Montagabend mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik in der Martin-Luther-Kirche. Beim Weihnachtskonzert des Gymnasiums Trossingen musizierten Schüler verschiedener Klassen mit viel Engagement und Können in stimmungsvoller, fröhlicher Atmosphäre.

Den Auftakt machte der Chor der 5. Klassen unter der Leitung von Jochen Berchtenbreiter mit dem Zulu-Ruf „Uyingcwele Baba“, einem Spiritual und dem Lied „I sing holy“, begleitet von Tanja Staudenmaier am Klavier. Die Bläserklasse 6 bot fünf kurze weihnachtliche Stücke, ergänzt mit Solos der einzelnen Instrumente. Juliana Pipiorke (Musikprofil 10, am Klavier) spielte von Edvard Grieg Arietta und Walzer aus „Lyrische Stücke“ und ein altfranzösisches Lied aus dem „Kinderalbum“ von Peter Tschaikowsky.

Mit Pachelbel´s Canon und dem modernen Stück „Mary Rock Your Little Baby“ ging es mit dem Vokalensemble der 6. Klassen (Leitung J. Berchtenbreiter, Tanja Staudenmaier, Klavier, Marina Behrens, Violine) im gut ausgewogenen Programm weiter.

Zwischendurch las Julius Grimm (Klasse 7) „Die neugierige Geschichte“ von gut versteckten Weihnachtsgeschenken. Das Ensemble Musikprofil 10 (Leitung Jochen Berchtenbreiter) spielte Stücke aus der „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel. Mit der Gitarre interpretierte Olaya De Rios Newiger (Musikprofil 9) das bekannte Lied von Sebastian de Yradier „La Paloma“ und „Promise“ von Yvonne Bloor, Felicitas Friedrich (Musikprofil 10) am Klavier spielte von Sergej Prokofjew ein Menuett aus „Romeo und Julia“.

Ein Friedens-Quodlibet, „Macht hoch die Tür“ und „Gloria“ des Kammerchores, unter der Leitung von Annette Besch-Kaufmann und am Klavier begleitet von Jochen Berchtenbreiter, bildete einen stimmungsvollen Abschluss des Weihnachtskonzerts in der vollbesetzten Martin-Luther-Kirche. Gemeinsam sangen die Besucher mit den jungen Musikern und Sängern „In dulci jubilo“.