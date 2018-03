Forderung nach mehr Salz im Räumdienst

Der Winter ist so gut wie vorbei, doch der Ärger über die vereiste Seitenstraßen vor wenigen Wochen im Trossinger Stadtgebiet, hält sich immer noch bei den Gemeinderäten. Sie fordern den Einsatz von Salz.

„Wir hatten riesige Eisschichten in den Straßen. In den Nachbargemeinden kommt das nicht vor“, sagte Ulrich Adrion von der CDU. Der für den Winterdienst zuständige Bauhof hätte mehr Salz streuen und notfalls die städtischen Räumfahrzeuge 18 oder gar 24 Stunden im Einsatz haben müssen“, so Adrion. Er brachte die Frage auf, ob der Bauhof bei gleicher Personalstärke aber wachsender Stadtgröße mehr Personal brauchen könnte. „Da rennen sie offene Türen ein“, antwortete Bürgermeister Clemens Maier auf die Personalfrage.

Auch Robert Benzing von den Freien Wählern übte Kritik: „Wenn es schneit, muss gesalzt werden, dann kann es nicht festfrieren. Lässt man die Nacht drüber gehen, dann kriegt man es nicht mehr weg.“

Den Vorwurf, es würde deshalb in den Seitenstraßen kein Salz gestreut werden, weil der Bauhofleiter Salz ablehne, kommentierte die Stadtverwaltung in der Sitzung zunächst nicht, lieferte eine Antwort auf Nachfrage der Trossinger Zeitung aber nach. „Es ist nicht so, dass sich der Baufhofleiter gegen Salz sperrt. Die Überlegung, Salz nicht überall einzusetzen basiert auf ökologischen Aspekten. Slaz schadet der Straße und auch den angrenzenden Pflanzen. Trotzem werden wir künftig bei so schwierigen Wetterlagen mehr Salz einsetzen“, so Dieter Kohler, Hauptamtsleiter der Stadt.