Förderverein der Realschule Trossingen sucht dringend neue Mitglieder

Wie an geschätzt 80 Prozent aller Schulen im Land gibt es auch seit 2017 an der Realschule Trossingen einen Förderverein. Dieser hat in den vergangenen fünf Jahren schon viele Projekte initiiert, organisiert und finanziert, zum Beispiel der Schuljubiläumszirkus 2018, Theaterveranstaltungen, Zuschüsse zur Klassenraumgestaltung, Trikots für „Jugend trainiert für Olympia“ und sogar eine schuleigene Wetterstation. Jetzt braucht der Verein jedoch frischen Wind und sucht Neumitglieder, heißt es in einem Schreiben der Schule.

Durch die zwei Pandemiejahre konnten weniger Mitglieder geworben werden und keine Mitgliederversammlungen stattfinden. Gebraucht werden zunächst zahlende Mitglieder, schreibt die Schule in ihrer Mitteilung weiter. Der Mindestmitgliedsbeitrag beträgt 18 Euro im Jahr. Mitglied werden kann im Prinzip jeder, der die Kinder und Jugendlichen der Realschule Trossingen unterstützen will, aber auch Firmen oder Nichtschulangehörige können den Verein unterstützen.

Zahlende Mitglieder sind aber nicht alles: Noch wichtiger für das Überleben des Vereins sind jetzt Personen, die aktiv im Vorstand mitarbeiten wollen. Es sind im Prinzip alle gängigen Vorstandspositionen zu besetzen: Vorstand, Kassierer/in, Kassenprüfer, Schriftführer und Beisitzer. Die Aufgaben sind vielfältig und können sehr individuell und kreativ ausgefüllt werden. Dringend erforderlich sind jedoch das Durchführen der Jahreshauptversammlung und ähnliche grundlegende einfache Aufgaben. Der Aufwand beläuft sich auf zwei bis vier Treffen pro Jahr. Je nach Intention und Engagement können aber natürlich auch aufwändigere, mitreißende Projekte wie es zum Beispiel der Jubiläumsszirkus und die Wetterstation waren, angestoßen und verwirklicht werden.

Die Mitgliederhauptversammlung des Fördervereins findet am Donnerstag, 17. November, um 19 Uhr in der neuen Mensa der Realschule statt. Es soll keine trockene Vereinsveranstaltung, sondern ein geselliges Beisammensein mit Pizza, Getränken in schöner Dekoration werden, heißt es in dem Schreiben der Schule weiter. Bitte unbedingt voranmelden.

Interessenten an der Vorstandsarbeit oder am Verein generell können sich jederzeit mit Realschullehrerin Eugenia Hagen, E-Mail hagen@realschule-trossingen.de, oder Realschulkonrektor Andreas Wilbs, E-Mail sekretariat@realschule-trossingen.de, in Verbindung setzen. Weitere Informationen gibt es auch unter www.förderverein-rstro.schule oder per E-Mail an info@förderverein-rstro.schule.