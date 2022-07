Flüchtlingskinder musizieren in der Musikschule

Die Musikschule Trossingen bietet geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine kostenlosen, professionellen Instrumentalunterricht an. „Der 24. Februar hat unser ganzes Leben verändert“, erzählt Olga Maretschko, Lehrerin für Gitarre an der Musikschule Trossingen, die ihr Studium an der S. Prokofjew Musikhochschule in Donezk, Ukraine, absolvierte. Als sie einen Anruf von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine bekam, mit der Frage, ob die Jugendlichen ihre Musiklehre hier weiterführen könnten, wandte sie sich gleich an die Leitung der Musikschule.

„Diese war sofort bereit, das Projekt auf ihre Kosten durchzuführen und es wurde schnell mit Initiative der Lehrkräfte auf die Beine gestellt.“ Ziel des Projekts war es, den Jugendlichen, die aufgrund des Krieges ihre Heimat, ihre Familien, ihren Alltag, ihr normales Leben aufgeben und in ein fremdes Land flüchten mussten, ihre in der Ukraine begonnene Musiklehre fortzuführen.

Das erste Kennenlernen zwischen den geflüchteten Kindern und Jugendlichen und den Lehrkräften der Musikschule wie Michael Lauenstein in den Fächern Akkordeon, Gitarre und Klavier, Elisabeth Weber, im Fach Violine, und Olga Maretschko, im Fach Gitarre, fand am 30. April statt. „Zuerst haben wir etwa zwei Stunden einfach miteinander geredet, die Kinder und Jugendlichen haben erzählt und wir haben zugehört. Alle haben über sich erzählt, über das, was sie erlebt haben und über das, was es jetzt nicht mehr gibt“, erzählt Michael Lauenstein.

Seit Mai bekommen sie regelmäßig professionellen Einzelunterricht oder spielen in einem Orchester oder Ensemble mit. Dafür stellt die Musikschule den Jugendlichen kostenlos Leihinstrumente und während der Öffnungszeiten der Verwaltung einen Raum zum Proben zur Verfügung. Die unterrichtenden Lehrkräfte berichten immer wieder von viel Interesse und Dankbarkeit der Jugendlichen und von emotionalen, intensiven Unterrichtsstunden, sobald ihnen der Hintergrund ihrer neuen Schüler wieder bewusst wird. Olga Maretschko erklärt, dass das Projekt nicht nur als Ablenkung vor dem furchtbaren Krieg dient, sondern ihnen auch bei der Integration und beim Erlernen der deutschen Sprache helfen soll.

Von seiner Schulband erzählt Michael Lauenstein, wie sich die ukrainischen Kinder schon innerhalb von zwei bis drei Proben sehr gut eingelebt haben. „Ich spreche tatsächlich fast nur deutsch während der Proben. Viel lässt sich in der Musik aber auch einfach über Körpersprache kommunizieren: einsetzen und aufhören, schneller, langsamer. Das funktioniert alles auch ohne gemeinsame Sprache.“ Auch der Lehrer für Schlagzeug, Jens Willi, freut sich darüber, dass er bei seinem ukrainischen Schüler inzwischen vom anfänglichen Mix aus Englisch, Deutsch und Zeichensprache, zu Unterricht komplett auf Deutsch übergangen ist, da dieser sich wahnsinnig schnell in der neuen Sprache zurechtfindet. „Es ist auch sehr interessant zu sehen, welche Literatur in der Ukraine im Unterricht behandelt wird.“, fügt er hinzu, denn sein Schüler hat noch Kontakt zu seinem alten Schlagzeuglehrer, welcher ihm immer wieder Noten zuschickt.

„Ich bin sehr erfreut, dass unser Projekt Früchte getragen hat und es so erfolgreich angenommen wurde“, erwähnt Olga Maretschko abschließend. „Es macht mich sehr glücklich zu sehen, dass die Kinder durch die Musik ihre Freude am Leben wiedergefunden haben. Musik kann zwar nicht alle Wunden heilen, sie ist aber eine gute Salbe.“