Florentin Friedrich erzielt 1. Preis bei Jugend musiziert

Erneut hat der Trossinger Schlagzeuger Florentin Amadeus Berengar Friedrich mit einem 1. Bundespreis bei Jugend musiziert eine hohe musikalische Auszeichnung erhalten.

Beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2022 in Oldenburg, den der Deutsche Musikrat unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten zum 59. Mal ausrichtete, honorierte die Fachjury sein anspruchsvolles Wettbewerbsprogramm mit einem 1. Preis und 24 Punkten. In mehr als 160 Regionalwettbewerben stellten tausende junger Musikerinnen und Musiker ihr musikalisches Können in verschiedenen Instrumentalkategorien unter Beweis. Wer den Sprung zum Landeswettbewerb schaffte und dort einen ersten Preis erzielte, wurde in der dritten Runde zum Bundewettbewerb weitergeleitet.

Dort präsentierte sich Florentin Friedrich nun in der Kategorie Percussion der Altersgruppe III an den vier Instrumenten Pauken, Marimbaphon, Kleine Trommel sowie Drumset im Oldenburger Kongresszentrum. Mit seinem 1. Preis erhält Florentin Friedrich in diesem Jahr als einziger Trossinger sowie als einziger Schüler der Musikakademie Villingen Schwenningen diese hohe musikalische Anerkennung.

Florentin Friedrich ist Mitglied des Percussion Ensembles der Musikakademie Villingen-Schwenningen, mit dem er bereits im letzten Jahr einen Bundespreis bei Jugend musiziert erspielte. Zudem wirkt er mit bei den JazzJuniors des Landesmusikrates.