Fleißige Bienen erarbeiten 1,2 Millionen Euro

Eine positive Bilanz des Jahres 2018 haben die Imker aus der Region Tuttlingen, Trossingen und Spaichingen gezogen. Der Bezirksimkerverein hatte am Freitag zur Generalversammlung ins Gasthaus „Germania“ eingeladen. Neben einigen Statistiken zu Mitglieder- und Völkerentwicklung, referierte auch Dr. Reinhild Hipp über Bienenkrankheiten unter dem Titel „Varroa, Viren & Co.“. Der Vorstand wird kommendes Jahr gewählt.

„Heute konnte man gut bei den Bienen arbeiten“, begrüßte der zweite Vorsitzende Helmut Riess seine Imkerkollegen. Die Völker hätten sich gut entwickelt. Im Verein sind dem letzten Stand nach 390 Völker. „Jedes Volk bringt eine Wertschöpfung von ungefähr 3000 Euro“, weiß Helmut Riess. „Das sind zusammen rund 1,2 Millionen Euro“, verdeutlichte Jürgen Vosseler. Diese Völker befinden sich im Bezirk rund um Trossingen, Tuttlingen und Spaichingen. Im Verein seien derzeit 49 Mitglieder, sagte Riess. Helmut Riess hatte auch eine geschlechterspezifische Statistik mitgebracht: Sechs Frauen sind derzeit mit dabei.

Wegen der Faulbrut hätten einige Mitglieder aufgegeben, da sie am Ende nicht mehr hinterhergekommen seien.

Außerdem konnten die Mitglieder auf einige Ereignisse zurückblicken: Die Zufahrt zu den Vereinsvölkern wurde fertiggestellt und von der Stadt abgenommen. Die Stadt habe auch das Baumaterial bezahlt, ergänzte Markus Maier.

Auch das Kinderferienprogramm „war wieder gut organisiert“. Aus einem Bericht zu den Vereinsvölkern ging hervor, „dass rund 218 Kilogramm Honig geerntet wurde, 41 Kilogramm verkauft sind und von den am 31. Dezember noch vorhandenen 176 Kilogramm ein Großteil im Januar verkauft wurde.“ 2018 sei also ein sehr gutes Jahr gewesen.

Von den sieben Vereinsvölkern wurden zwei verkauft.

Zum Schluss folgte die Übersicht des Jahresprogrammes 2019. Es stehen verschiedene Vorträge an. So können die Imker beispielsweise „Das A&O einer guten Auswinterung“ lernen oder auch herausfinden, wie cremiger Honig gelingt. „Blütenhonig verkauft sich nur gut, wenn er cremig ist“, so Helmut Riess. Die Konsistenz müsse wie Schmalz sein.

Um auch praktische Eindrücke zu sammeln, steht eine Betriebsbesichtigung einer Imkerei in Veringenstadt an mit anschließendem Besuch im Imkermuseum Gammertingen.

Seine Präsentation schloss Helmut Riess mit einer positiven Nachricht wie zum Anfang: „Der Verein steht nicht schlecht da.“