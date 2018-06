Flamenco-Abend entführt in den Süden Frankreichs

„Juerga Flamenca - La Fiesta del Sur“, die südfranzösische Flamencogruppe, bestehend aus der Tänzerin Anette Darda „La Maruja“, dem Sänger Mateo Campos, dem Gitarristen Antonio Cortes und der Tänzerin Olivia Muriel Roche ( artista invitada ) präsentiert am Sonntag, 12. November, im Kesselhaus in Trossingen einen faszinierenden Flamencoabend. Die vier Künstler entführen in die Welt des Flamencos mit all ihren Facetten von Liebe, Leid, Freude, Sehnsucht und Leidenschaft.

Gelebte Geschichten werden durch den ausdrucksstarken Tanz von Anette Darda und Olivia Muriel Roche umgesetzt, begleitet durch das virtuose Gitarrenspiel des Künstlers Antonio Cortes, den authentisch, gefühlvollen Gesang Mateo Campos.

Anette Darda begann ihre tänzerische Ausbildung zunächst in München bei Consuelo Garcia, setzte dann ihr Studium in Spanien fort bei Lehrern wie Rafaela Carasco, Angelita Gomez, La China, Chiqui de Jerez , und vor allem Carmen Cortes, die den Tanzstil Anette Dardas stark prägte. Es folgten Fernsehauftritte und Engagements mit den Gipsy Kings.

In ihrer Wahlheimat Südfrankreich, dort wo alljährlich eines der größten europäischen Flamencofestivals stattfindet, und der Flamenco seit Generationen weitergetragen wird, hat sie mit ihrem „Cuadro Flamenco“ bereits viele Engagements, unter anderem auf dem Flamencofestival in Avignon. Sie vermittelt ihre Leidenschaft für den Flamenco an verschiedenen Tanzschulen in Deutschland und Frankreich.

Nun präsentiert sie zum zweiten Mal in Deutschland ihre südfranzösische Flamencogruppe, mit Antonio Cortes, einem der gefragtesten Gitarristen Frankreichs, dem Sänger Mateo Campos, der durch seine ausdrucksstarke Stimme berührt sowie als Artista Invitada Olivia Muriel Roche die dem deutschen Publikum bereits bekannt ist durch ihre zahlreichen Auftritte mit verschiedenen Gruppierungen.

Die Musiker mit spanischen Wurzeln, sind mit dem Flamenco aufgewachsen und vermitteln diese Kunst, authentisch, leidenschaftlich und gefühlvoll. Der Tanz von Anette Darda überzeugt insbesondere durch ihr expressives und graziles Spiel der Arme und Hände, welches ihre Musiker meisterhaft begleiten.

Gegen Vorlage der AboKarte erhalten AboKarten-Besitzer und Begleitpersonen zehn Prozent Ermäßigung im Vorverkauf und an der Abendkasse. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter Telefon 0751 / 29 55 77 77 und bei schwäbische.de/tickets.

