Flüchtlinge erhalten vielfältige Unterstützung

24 Flüchtlinge, vorwiegend Frauen und Kinder, leben seit etwa vier Monaten in Trossingen. Zur Finanzierung des Deutsch-Unterrichts ist der Asylkreis auf Spenden angewiesen.

Seit zwei Wochen liegen in einigen Geschäften und bei den Kirchengemeinden Flyer aus, in denen der Asylkreis um Unterstützung für die Integration der Flüchtlinge bittet. Gestaltet wurde die Broschüre von Thomas Springer. So wie die Familie Springer haben schon viele Menschen auf vielfältige Weise den Neuankömmlingen geholfen, wofür Sigrun Kramer im Namen des Asylkreises herzlich dankt.

Kleidung, Geschirr, Vorhänge, Spielzeug, Schaukelpferd, Fahrräder, Fernseher und mehr wurden ins Haus in der Burgstraße gebracht. Dem vier Monate jungen Muhammad wurde eine wunderschöne Wiege aus Holz geschenkt. Großeltern brachten zusammen mit ihren Enkeln eine Kinder-Schiefertafel vorbei. Sie steht nun im Gemeinschaftsraum und wird zum Deutschlernen genutzt.

Die Zimmer sind sparsam ausgestattet mit Kühlschrank, Tisch und pro Person einem Metallbett, Spind, Stuhl, Plastikbecher, Teller, Messer, Gabel, Löffel. Viele Trossinger hätten gerne Möbel gespendet , etwa ein Holzbett für die damals schwangere Mutter. Das erlaubte das Landratsamt nicht, weil die Grundausstattung nicht verlorengehen sollte.

Dank Slobodan Aleksic gibt es nun Satellitenfernsehen im Haus. Er hat die Anlage finanziert und auch selbst installiert. Er, Adel Tadros, Akyüz Gülay und Raid Muhammad übersetzen bei Bedarf. Bei Behördengängen und Arztbesuchen helfen Christa Eich, Christina Reuben und Mira Kramer.

Darüber hinaus spielen die Jungen der Burgstraße einmal die Woche in der Fußballjungschar der evangelischen Kirche mit. Wer möchte, kann mit Astrid Kruse malen. Einige Vereine haben angeboten, Asylbewerber aufzunehmen. Der Freundeskreis ist überwältigt von der großen Unterstützung und Anteilnahme. Gerade Nachbarn kümmern sich rührend um die Familien. Die Flüchtlinge danken auf ihre Weise: Ein Vater aus dem Irak hatte als Ein-Euro-Jobber beim Herrichten der Troase für die Saison geholfen. Derzeit arbeiten zwei andere Männer beim Bauhof mit. Eine Mutter hilft im Kleiderladen.

Deutsch-Lernen ist wichtig, um sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Die Flüchtlinge haben sehr unterschiedliche Sprachkenntnisse. Für die Anfänger hat Stefanie Kahsay aus Aldingen einen Alphabetisierungskurs gegründet. Die übrigen Erwachsenen werden – ebenfalls ehrenamtlich – in zwei Gruppen von Hanne Schwer, Thomas Hermann, Priscilla Hermann und Fatima Majsoub unterrichtet. Die vier älteren Kinder erhalten gesonderten Deutsch-Unterricht in der Schule.

Kindern Einstieg erleichtern

Zwei Neunjährige und zwei Kindergartenkinder müssen die fremde Sprache über den normalen Unterricht aufnehmen. Um den Schülern den Einstieg zu erleichtern, kümmern sich Bernd Reick, Margaretha und Dieter Müller an zwei Nachmittagen um sie. Für die Fortgeschrittenen gibt es Intensiv-Zertifikats-Kurse mit 25 Wochenstunden. Der sechsmonatige Kurs kostet um die 1800 Euro, 92 Euro steuert der Landkreis bei. Der Löwenanteil muss daher über Spenden gedeckt werden.

„Die Sprachkurse sind die wichtigste Brücke zur Integration. Nur wer die deutsche Sprache versteht, hat eine Chance, die deutsche Kultur kennen- und verstehen zu lernen“, so die Mitteilung des Asylkreises. „Wir sind dringend auf die Spendengelder angewiesen, die diese wichtige Chance zur Eingliederung erst ermöglichen.“

Der Asylkreis in Trossingen wird getragen von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ACK. Wer die Finanzierung des Deutsch-Unterrichtes unterstützen möchte, kann Geld spenden: ACK Asyl, IBAN: DE32 6435 0070 0008 5656 19, BIC SOLADES1TUT.