Firmung in der Seelsorgeeinheit Trossingen

Gib meinem Leben Richtung - unter diesem Leitwort konnte am Sonntag, 15. Mai Weihbischof Thomas Maria Renz aus Rottenburg insgesamt 24 Jugendlichen in der Theresienkirche in Trossingen das Sakrament der Firmung spenden.

Das Sakrament der Firmung haben empfangen: Aus Trossingen Matea Dodik, Julia Haas, Sofie Hülsheger, Sina Meissner, Sina Merkt, Vivien Müller, Svea Naletilic, Lara Schmid, Leon Seitz, Maja Skarpetko, Larissa Stern, Markus Thomma, Erika Urban, Darija Zugec und Tom Zumkeller. Aus Durchhausen Sebastian Baier, Lina Großer und Hannah Utz. Aus Gunningen Mark Bayer, Michael Denz, Andre Haller, Dennis Hirth und Lea Müller. Aus Aldingen Hanna Vögtle.

Die Kollekte aus dem Firmgottesdienst ging auch dieses Jahr wieder je zur Hälfte an das Bonifatius-Werk in Paderborn sowie den Förderverein „Regionales Bündnis für Arbeit“ in Tuttlingen.