Filterhülsenproduktion läuft wieder an

Die Filterhülsenproduktion im ehemaligen Efka-Werk ist am Montag wieder angelaufen. Nach fünf Monaten Stillstand nimmt das Werk als Tochter der niederländischen Muttergesellschaft Mignot & de Block B.V die Arbeit als F+C Papiervertriebsgesellschaft mbH wieder auf. Die Produktion läuft unter Corona-Schutzbedingungen ab Anfang November in drei Schichten mit zunächst 44 Mitarbeitern.

Bekanntestes Mitglied der europäischen Mignot & de Block Gruppe in Deutschland ist die Gizeh Raucherbedarf GmbH. Christian Hinz ist Geschäftsführer der Mignot & de Block Gruppe in Deutschland und zugleich Geschäftsführer der neu gegründeten F+C Vertriebsgesellschaft GmbH. Er stellte am Mittag bei der Begrüßung fest: „Kompetenz und Größe des Unternehmens sichern uns kurzfristig den Wettbewerbsvorsprung der Lieferfähigkeit. Wir freuen uns, einen gut aufgestellten Produktionsstandort mit top qualifizierten Mitarbeitern in eine neue Zukunft, auch über die Filterhülsenproduktion hinaus, führen zu können. Unsere Investition in den Standort ist langfristig und wachstumsorientiert angelegt. Die Filterhülsenproduktion wird mittelfristig nicht mehr das Hauptstandbein sein.“

Ende Januar wurde bekannt, dass das Efka-Werk schließt. Von der Einstellung der Efka-Produktion in Trossingen waren insgesamt 121 Mitarbeiter betroffen. Anfang Oktober wechselte der Standort den Besitzer, Imperial Tobacco EFKA GmbH verkaufte an die F+C Papiervertriebsgesellschaft mbH, eine Tochter der Mignot & de Block GmbH. Imperial Tobacco hatte damals in einer Pressemitteilung angekündigt, dass 80 Arbeitsplätze erhalten bleiben sollten.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Mignot & De Block Gruppe, Jochen Bizot, verzichtete wegen der Corona-Pandemie auf eine persönliche Anreise und wandte sich am Montagmittag mit einer Videobotschaft an die Mitarbeiter. Er wünschte sich dabei, dass sich jeder einzelne Mitarbeiter in das Unternehmen einbringe, damit jeder sagen könne: „Das ist auch ein bisschen mein Unternehmen!“

Nach fünfmonatiger Produktionspause nehmen 44 Mitarbeiter die Arbeiten in Trossingen wieder auf. „Wenn ein Wagen aus Gummersbach vor einem Trossinger Hotel hielt, machte das schnell die Runde“, erinnert sich Ingrid Große. Sie verantwortet seit einem Monat den Verwaltungsbereich der F+C Papiervertriebsgesellschaft mbH. Die Bedürfnisse der Belegschaft kennt sie seit 16 Jahren – zuletzt war sie Personalleiterin. Thomas Pfau ist mit 28 Jahren Betriebszugehörigkeit ebenfalls „alter Hase“ am Standort und alter und neuer Operationsleiter mit Verantwortung für Produktion, Technik und Logistik.

Um sechs Uhr liefen die Filterhülsenmaschinen an der Industriestraße in Trossingen wieder an. Das Team ist in drei Schichten aufgeteilt. Schon jetzt ist laut Unternehmen klar, dass die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis Jahresende noch einmal steigen wird. „Bemerkenswert ist die Zahl der ,Rückkehrer’ (es handelt sich juristisch ja um ein neues Unternehmen), die nach der Werksschließung bereits eine neue Stelle angetreten hatten: Sie müssen ihre aktuellen Jobs erst einmal kündigen, um die Beschäftigung in Trossingen bei der F+C Vertriebsgesellschaft aufzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Geschäftsführer Christian Hinz freut sich über diese „sichtbare Motivation“ und will mit dem Team zukünftig nicht nur Filterhülsen produzieren, sondern die Kompetenzen am Standort auch für neue Projekte der Mignot & de Block Gruppe einsetzen.