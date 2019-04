Fulminanter Auftakt zu „Akkordeon grenzenlos 2019“: Unter dem Titel „Kons forever“ haben sich am Dienstagabend Studierende und das Seminarorchester unter der Leitung von Stefan Hippe im Saal der Musikschule präsentiert. Von Haydn bis Bernstein, vom Feuerwerk bis zu einer tonalen Bildbeschreibung: Das Auftaktkonzert war vielfältig und ansprechend.

Ein Akkordeonquartett des Konservatoriums entführte die rund 60 Zuhörer in das Jahr 1772. Die Akkordeonversion der zwei Sätze aus Haydns Streichquartett f-Moll, op. 20,5 des Allegro moderato und der Fuga à due soggetti, entlockte einigen Konzertbesuchern Bravo-Rufe.

Ein großer Zeitschritt leitete zu dem bemerkenswerten Spiel von Vanja Circovic, einer Solistenklasse-Studierenden aus dem serbischen Novi Sad: Sie hatte fünf der elf Stücke der 1969 uraufgeführten „Musica ricercata“ von György Ligeti für ihren Vortrag ausgewählt. Circovic ließ ihr Instrument aus dem Italienischen Haus Ballone Burini im „Misurato“ keuchen, entlockte ihm im „Cantabile“ eine Melodie, die über den pulsierenden Grundtönen schwebte. Heftig bearbeiteten ihre Finger die Knöpfe beim „Vivace energico“, weit gezogen war der Balg beim Adagio. Übersprudelnd, manchmal fast gehetzt erklang das Vivace.

Fast noch druckfrisch sind die Noten der Version für Akkordeon-Trio von Gorka Hermosas „Anantango“, den Stefan Bauer, Elvira Besel und Nils Aebersold bis zum originell inszenierten Ende perfekt umsetzten. Von diesem baskischen Komponisten möchte man gerne noch mehr hören.

Manuela Glock aus Heidelberg, ebenfalls in der Solistenklasse, spielte auswendig drei der Sätze aus Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“: Ob sie den „Gnom“ promenieren, die unausgeschlüpften Küken tanzen oder die beiden so unterschiedlichen Juden zu Worte kommen ließ, sie beherrschte ihr russisches AKKO-Instrument mit den Kinnregistern perfekt.

Stefan Hippe, seit 2015 am Konservatorium tätig, dirigierte das 16-köpfige Seminarorchester voller Leidenschaft: Zunächst bei dem „Feuerwerk“, das Lutz Stark ihm vor drei Jahren zum 50. Geburtstag gewidmet hat, dann bei der Akkordeon-Version von Tigran Hamasyans Walzers „Out of the grid“ aus 2015.

Zwischen Mystik und Drama wechselte die Musik bei einer tonalen Bildbeschreibung von Hans-Günther Kölz: Der hatte von der „Union Accordéoniste Mixte de Genève“ den Kompositionsauftrag anlässlich der Renovierung eines Werks des Rottweiler Malers Konrad Witz von anno 1444 erhalten. Locker klang das Ensemble, an dessen erstem Pult Stefan Bauer saß, beim abschließenden Bernstein Medley aus den unvergesslichen Melodien der West Side Story.

Im Foyer spielten nach einer Pause noch die Combos des Hohner-Konservatoriums unter der Leitung von Wolfgang Russ.