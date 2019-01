Feuerwehr verbucht 9160 Einsatzstunden

Ehrungen und Beförderungen sind am Freitagabend großer Bestandteil der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Trossingen gewesen. Eine besondere Ehre wurde dabei Manuel Dekorsy zuteil, der für sein 25-jähriges Engagement mit dem silbernen Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde.

Bürgermeister Clemens Maier konnte Max Böhm, Maik Bossert, Sebastian Dogaru und Sebastian Glunz zu Feuerwehrmännern befördern.

Aufgrund ihrer dreijährigen Dienstzeit erklärte der Bürgermeister Jasmin Cengic, Sven Limberger und Marc Petrowski zu Oberfeuerwehrleuten. Nach weiterer fünfjähriger Dienstzeit und dem Besuch von Fortbildungen erhielten Isabelle Adrion, Tanja Obst, Stefanie Witte und Michael Neipp ihre Ernennungsurkunden zu Hauptfeuerwehrleuten. Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei den jungen Leuten für ihr Engagement. Jürgen Zeller, stellvertretender Kreisbrandmeister, übernahm im Anschluss die Ehrung der Jubilare.

Tina Kutzli ist seit zehn Jahren im aktiven Dienst und erhielt dafür das Ehrenzeichen in Bronze des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen. Seit 15 Jahren sind Konstantin Schuler, Dominik Klein und Andreas Cosmuta Mitglied der Feuerwehr. „Sie erhalten ein völlig neues Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg. Ich verleihe das heute zum ersten Mal“, erklärte Jürgen Zeller.

In seinem Bericht fasste Kommandant Thomas Springer die Leistungen der Einsatzkräfte in Zahlen zusammen: 67 aktive Feuerwehrangehörige wurden demnach im vergangenen Jahr zu 146 Einsätzen gerufen. Zudem leisteten sie 69 Sicherheitswachen und nahmen 52 Trainingsmöglichkeiten wahr. In den Werkstätten wurden 77 Messgeräte kalibriert, 267 Uniformen gepflegt, 569 Schläuche einsatztauglich gemacht, 224 Atemluftflaschen gefüllt, sowie 212 Pressluftatmer, 354 Masken und 155 Lungenautomaten gereinigt, desinfiziert und geprüft. 9160 Stunden kamen so zusammen. Eine Zahl die zeigt, wie engagiert die Mitglieder der Trossinger Wehr sind.

„Das bedeutet, dass statistisch gesehen, an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr, in jeder Stunde ein Mitglied der Trossinger Feuerwehr irgendwo und irgendwie zur Sicherheit der Menschen unterwegs war“, kommentierte Thomas Springer die Zahl. Auch bei der Feuerwehr muss jeder Arbeitsschritt exakt dokumentiert werden. So ist es möglich, die Leistungen der Aktiven so genau darzustellen.

In diesem Jahr soll der Funkverkehr der Feuerwehr digitalisiert werden. Kreisbrandmeister Narr möchte das System dazu in Trossingen testen, ehe der restliche Landkreis mit einsteigt.

Von der Wiedereinführung der Sirenenalarmierung erfuhren die Anwesenden ebenso wie von der Hoffnung auf Bewilligung von Fördermitteln zur Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges. „Wir sind nicht immer pflegeleicht, aber verbindlich und zuverlässig“, mit diesen Worten bedankte sich Thomas Springer bei Kreisbrandmeister Andreas Narr für die Zusammenarbeit. Ähnlich lautete sein Dank an Ernst Heinemann, der Vorsitzenden des Verbandes. „Wir haben durchaus unterschiedliche Meinungen, doch wenn es um die Sache geht, passt kein Blatt Papier zwischen uns“, so Springer.

Von der Leiterin der Kindergruppe Isabelle Adrion und von Jugendwart Pascal Deleye erfuhren die Anwesenden von der erfolgreichen Arbeit der Kinder und der Jugend. Von ersten Schritten, mit denen die Kleinen an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt werden, vom zweiten Platz beim Kreiswanderpokal und von der erfolgreichen Teilnahme an der Leistungsspange, sowie von gemeinsamen Unternehmungen mit dem Nachwuchs, berichteten Adrion und Deleye.

Das Thema Nachwuchs sprach auch Karl-Heinz Held für die Altersabteilung auf launige Weise an. Er habe in der Satzung die Möglichkeit entdeckt, dass ein Aktiver auf Antrag schon ab dem 55. Lebensjahr in die Altersabteilung wechseln könne, so Held. Ebenso launig antwortete Jürgen Zeller, „den Antrag kann der Aktive ja stellen. Und wenn der Kommandant dann zehn Jahre brauche, um den zu bearbeiten, ist das Alter von 65 auch erreicht.“