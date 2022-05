Festwochenende der Hochschule für Musik

Die Hochschule für Musik in Trossingen feiert das Jubiläum „50plus1“. 1971 wurde die Hochschule für Musik wieder zu einer staatlichen Institution in Augenhöhe mit den vier anderen Musikhochschulen des Landes, heißt es in einer Pressemitteilung. Die seitdem vergangenen fünf Jahrzehnte, in denen sich die Hochschule auch in die Bereiche digitale Medien und zuletzt Künstliche Intelligenz weiterentwickelt hat, feiert die Hochschule mit einem Festwochenende. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Den Auftakt macht „Wand(e)lungen“ am Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr in und um die Hochschule samt Kartonagenfabrik Birk. Besucher können sich aus über 30 vokal-instrumentalen Beiträgen ihr persönliches Abendprogramm zusammenstellen. Am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr folgt dann im Konzertsaal der Hochschule der öffentliche „klassische Festakt“. Das öffentliche Festkonzert beginnt bei freiem Eintritt um 20 Uhr im Konzertsaal der Hochschule Weitere Informationen unter www.hfm-trossingen.de