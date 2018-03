Festival begeistert Fans aus aller Welt

Vom 3. bis zum 7. April wird das Festival „Akkordeon grenzenlos“ wieder Akkordeonfans aus aller Welt nach Trossingen locken. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr findet auch gleichzeitig wieder der „International Open Accordion Contest (IOAC)“ statt.

„Seit 14 Jahren ist das kleine, aber feine Festival in der Akkordeon-Szene etabliert“, sagt Dieter Dörrenbächer, Geschäftsführer des Hohner-Konservatoriums. Bei den Workshops und Konzerten setzt das Konservatorium sowohl auf Bewährtes als auch auf Neues. So gibt beispielsweise José Cortijo erstmals den Workshop „2 beat or not 2 beat - Rhythm & Groove“ und beim Meisterkonzert am Mittwoch, 4. April, um 20 Uhr im Kesselhaus treten die beiden Gewinner des IOACs 2017 auf. Vitalij Kondratenko und Radu Ratoi spielen klassische und populäre Akkordeonmusik auf höchstem Niveau.

Bands treten im Kesselhaus gegeneinander an

Ein weiteres Highlight wird wieder die „Band Battle“ sein, die am Donnerstag, 5. April, um 19 Uhr stattfindet. Im vergangenen Jahr füllte sie das Kesselhaus, Dörrenbächer hofft, dass „wir das wieder bieten können“. Zum dritten Mal im Programm ist ein Workshop „Steirische Harmonika“, den Michaela Fürnschlief leitet. Die Steirische Harmonika erfreue sich auch unter jungen Leuten weiterhin steigender Popularität. „Deshalb greifen wir das gerne auf“, so Dieter Dörrenbächer .

Partner für die Ausrichtung des IOAC ist der Deutsche Harmonika-Verband (DHV), der dem Sieger einen Auftritt beim World Music Festival in Innsbruck ermöglicht. „Auftritte dort sind sehr begehrt“, sagt DHV-Geschäftsführerin Corinna Probst, „das kann durchaus auch ein Sprungbrett sein.“ Sie sei gespannt auf die diesjährigen Teilnehmer.

Der DHV hatte ursprünglich einen Open Accordion Contest ausgerichtet, die Idee, daraus einen internationalen Wettbewerb zu machen, entstand später.

Der Wettbewerb richtet sich an Profimusiker, aber auch an Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr seien die Anmeldezahlen im Jugendbereich gestiegen, so Dörrenbächer. Die 54 teilnehmenden Gruppen und Einzelspieler kommen aus der ganzen Welt: Musiker aus China, Polen, Frankreich, der Ukraine und Weißrussland haben sich unter anderem bereits angemeldet.

Hälfte ist nicht zum ersten Mal dabei

Insgesamt gebe es bereits 53 Anmeldungen für die Workshops, berichtet Stefanie Glönkler, die derzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) am Hohner-Konservatorium absolviert und in die Organisation des Festivals eingebunden ist. „,All Jazz - Spiel in der Band’ von Matthias Anton und Hans-Günther Kölz ist sehr beliebt und auch José Cortijos Workshop ist schon ziemlich voll“, sagt Glönkler. Gut die Hälfte der Teilnehmer, so schätzt sie, kommt fast jedes Jahr, um an den Workshops teilzunehmen.

„Akkordeon grenzenlos“ ist das zentrale Akkordeonfestival in unserer Stadt“, stellt Bürgermeister Clemens Maier fest, „so etwas gibt es hier sonst nicht.“ Er würde sich freuen, wenn in diesem Jahr mehr Trossinger die Konzerte besuchen würden und „wahrnehmen, was Trossingen alles bietet.“ Der Bürgermeister fügt hinzu: „Hier liegen unsere Wurzeln, und das Akkordeon hat in Trossingen auch eine Zukunft“.