Der Trossinger Kilbemarkt ist seit vielen Jahrzehnten Treffpunkt für alle Generationen in Trossingen. So auch am Wochenende. Das Highlight der Veranstaltung, die in die Region hinaus strahlt, ist der Krämermarkt. Unser Fotograf Ralf Pfründer hat davon, aber auch vom Familiensamstag auf dem Rudolf-Maschke-Platz, Bilder mitgebracht. Die Galerie wird im Laufe des Sonntags mehrfach aktualisiert.