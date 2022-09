Ferienprogramm Narrenverein Trossingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Narrenverein Trossingen machte beim diesjährigen Kinderferienprogramm an zwei verschiedenen Tagen auch mit. Der erste Nachmittag stand unter dem Motto „T-Shirts verschönern“. Sieben Kinder (acht bis zwölf Jahre) bemalten ihre Shirts teils mit Schablonen oder frei nach Lust und Laune. Am zweiten Nachmittag war das Thema „Stoffbeutel bemalen“, an dem fünf Kinder teilnahmen. An beiden Tage waren die Kindern mit viel Begeisterung dabei. Zur Belohnung nach so viel Kreativität gab es noch Waffeln,Donuts und Getränke. Gabi Rowe und Conny Hauser, die das alles organisiert und begleitet haben, freuten sich über die vielen Kunstwerke.