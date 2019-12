Felix Panek gelingt Überraschungssieg

Im Spitzenspiel der Topgesetzten hat der Titelverteidiger Jörg Schlenker (SC Donaueschingen) über den Biberacher Holger Namyslo triumphiert. Die Überraschung des Tages gelang Felix Panek (SG Donautal Tuttlingen) mit seinem Schwarzsieg über Werner Messner.

Wenn es drauf ankommt, ist er halt da! Jörg Schlenker erwischte im Spitzenspiel der zwei stärksten Schachkünstler einen guten Tag, im Gegensatz zu Holger Namyslo. Der hinkte fast immer einer erwünschten Aktivierung seiner Figuren hinterher und erlag schließlich einem Angriff auf seinen König. Besser machte es die Nr. 3 Lukas Buschle mit einem Kurzsieg gegen den „aufmüpfigen“ Überraschungsmann der dritten Runde, den Trossinger Alexander Mayer. Anschluss an die Spitze behält Alexander Günter, der im Tuttlinger Duell Norbert Müller niederhielt. Mutig zeigte sich Franz Schnell (Trossingen) gegen Mitfavorit Remy Heimers (Villingen-Schwenningen). Früh opferte er einen Läufer für Initiative und fast wurde er dafür belohnt. Doch da schlug er nicht zu und so kämpfte sich Heimers in einer langen Partie zum Sieg. Dass der König in der Eröffnung nicht ins Zentrum gehört, musste Uwe Katholnig (Trossingen) gegen den Tuttlinger Kurt Sulzbacher schmerzvoll erfahren. Bereits im 11. Zug wurde er auf dem Feld f6 mattgesetzt.

Die Überraschung des Tages gelang dem jungen Tuttlinger Felix Panek, der nach einem „Doppelbock“ über den Trossinger Spitzenspieler Werner Messner triumphierte. Einen katastrophalen Fehler von Panek konterte Messner mit einem noch schlimmeren Fehler. Wenige Züge später stand die Sensation des Abends zur Freude von Panek fest. Anschluss zur Spitze hielten auch Viktor Mischin (Trossingen) und der Rottweiler Boris Zeldin mit ihren Siegen. Den verschenkte dagegen Rudolf Dalmann (Möhringen) gegen Lokalmatador Tom Gutknecht. Immerhin Remis! Seinen zweiten Sieg in Folge feierte der Donaueschinger Ergun Unutmaz. Zu später Stunde profitierte er von einem Dameneinsteller des Möhringers Werner Eppel. Die 5. Runde wird am 19. Dezember um 19.30 Uhr im Rathaus Schura mit den Spitzenpaarungen Buschle – Schlenker, Heimers – Günter und Namyslo – Panek gespielt. Die weiteren Paarungen: Mischin – Sulzbacher, Mayer – Zeldin, Müller – Unutmaz, Gutknecht – Messner, Katholnig – Schnell, Bell – Schrade, Dr. Bengsch – Dalmann, Eppel – Dieckmann. Spielfrei ist Blauditschek.