Faulbrut: Landratsamt überprüft Trossinger Bienen

Nachdem im Sommer 2018 unter drei von Trossingens Bienenvölkern die Seuche Amerikanische Faulbrut ausgebrochen war, verhängt das Landratsamt einen Sperrbezirk, der die Gemarkungen Trossingen, Schura und Weigheim umfasst. Nun starten die zweistufigen Wiederholungsuntersuchungen, die darüber entscheiden, ob der Sperrbezirk aufgehoben wird.

In der ersten Stufe werden laut Landratsamt im ausgehenden Winter sogenannte „Prager Platten“ eingesetzt. Dies sind Einlagen zur Sammlung von „Gemüll“ im Bienenvolk, das bedeutet von allem, was zwischen den Waben zu Boden rieselt. Nach drei Wochen werden sie entnommen und am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg auf Faulbrutsporen untersucht.

Die Faulbrut-Untersuchung mit Prager Platten ist eine alternative Untersuchungsmethode, die schon früh im Jahr Hinweise auf einen möglichen Befall geben kann - zusätzlich zur später erfolgenden Begutachtung der Brut mit Entnahme von Futterkranzproben. Auch wenn das Ergebnis der Prager Platten bei allen Völkern negativ ist, bleibt der Sperrbezirk noch bestehen.

In der zweiten Stufe, mit Beginn der Obstblüte, werden bei allen lebenden und auch bei den im Winter abgestorbenen Bienenvölkern die Brutwaben begutachtet und sogenannte Futterkranzproben genommen. Bei abgestorbenen Völkern werden notfalls Wachsproben gezogen. Auch diese Proben werden am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg untersucht. Erst, wenn keine Faulbrut mehr festgestellt wird, darf der Sperrbezirk schließlich aufgehoben werden.

„Die Faulbrutsporen werden hauptsächlich über räubernde Bienen oder kontaminierte Waben und Bienenwohnungen sowie über Honig und Futter verbreitet“, so das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Nicht erlaubt ist es, die Bienen mit Antibiotika zu behandeln, da die Seuche dadurch nur maskiert werde.

Der Sperrbezirk um Trossingen umfasst 76 Standorte von 58 Imkern, mit zusammen 456 Bienenvölkern; 90 Prozent der Standorte und Bienenvölker sind auf Gemarkung Trossingen und Schura. Alle Bienenstände und Bienenvölker wurden von Bienensachverständigen und Amtstierärzten auf Amerikanische Faulbrut überprüft. Alle befallenen Bienenvölker mussten abgetötet werden. „Für abgetötete Bienenvölker wurden die Imker von der Tierseuchenkasse entschädigt, wenn sie ihre Völker dort gemeldet hatten“, so das Veterinäramt Tuttlingen. Dies sei bei den meisten Betroffenen der Fall gewesen.

Infoveranstaltung für alle Imker

Im November fand im Gasthaus „Germania“ in Trossingen eine Informationsveranstaltung des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz und des Bienengesundheitsdienstes des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Freiburg statt, zu der alle Imker im Sperrbezirk eingeladen waren.

Inzwischen wurden die Imker informiert, dass die Wiederholungsuntersuchungen aller Bienenvölker beginnen.