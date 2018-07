Fasziniert: Wo die Akkordeons herkommen

Musik spricht viele Sprachen. Auch Inuttitut, die Sprache der Inuit. Das zeigte sich, als ein wahres musikalisches Naturtalent aus dem hohen Norden Kanadas am Mittwoch in Trossingen zu Gast war: Der mehrfachbehinderte Elijah Annanack vom Volk der Inuit hat die größte Reise seines Lebens gemacht und sich einen Traum verwirklicht: Der Besuch der Hohner-Werke und des Deutschen Harmonikamuseums in Trossingen.

Bei seinem Rundgang durch die Fabrik hat der 15-Jährige eine neue Freundin gefunden: die Gitarre. Eigentlich hätte er ja eine kaufen wollen, aber das hat die Firma Hohner nicht zugelassen und ihm als Überraschung am Ende des Firmenrundgangs eine geschenkt. Nach wenigen Minuten hat er schon die ersten zwei, drei Akkorde gelernt. Und seine alte Freundin, das Knopfgriff-Akkordeon, ist jetzt runderneuert.

Nach fast zweitägiger Reise über Montreal, Amsterdam und Zürich sind Elijah, seine warmherzige Begleiterin Rosie Etok und seine engagierte Lehrerin Carrie Powers in der Musikstadt angekommen. Die Unterstützung einiger Inuit-Organisationen – die Inuit sind eine Untergruppe der Eskimos – und Spendenaktionen in ihrem kleinen Dorf haben Elijah die große Fahrt ermöglicht.

Die drei kommen aus George River – auf Inuttitut: Kangiqsualujjuaq –, einer 800-Seelen-Gemeinde am Südufer der Ungava-Bucht. Bis zur nächsten Ortschaft sind es 40 Minuten – mit dem Flugzeug. Außer zwei Läden, einer Tankstelle und – wir sind schließlich in Kanada – der Eishockey-Arena hat der Ort nicht viel zu bieten.

Doch dann gibt es noch das „Community Center“, das Gemeindehaus. Hier hat Elijah zufällig ein neues Instrument ausprobiert: ein Hohner-Knopfgriffakkordeon. Sein älterer Bruder hatte ihm bereits das Klavierspielen gelehrt, jetzt brachte er sich selbst – nach Gehör und mit viel Üben – das Spielen auf der Handharmonika bei. Anderthalb Jahre später spielte er sie perfekt. Und seit einem Schulprojekt hat er sich fest in den Kopf gesetzt, einmal die Stadt zu besuchen, aus der sein geliebtes Instrument stammt.

Zum traditionellen Schnee-Fest erklingt das Akkordeon

Das Akkordeon, so erzählt Elijahs Betreuerin Rosie Etok, hat längst einen Platz in der traditionellen Musik der Inuit gefunden. Vor allem bei festlichen Anlässen – zu Weihnachten, Ostern, zum Nationalfeiertag oder dem traditionellen „Snow Festival“ im Winter – erklingt das Akkordeon zusammen mit Gitarre und Mundharmonika zum Tanz im Community Center.

„Mein Feld ist die Welt“ war bereits das Motto von Matthias Hohner, erinnert Hohner-Geschäftsführer Klaus Stetter, und noch heute werden 85 Prozent aller Hohner-Instrumente außerhalb Deutschlands verkauft. Aber dass sie auch in der Arktis so beliebt sind, das war selbst ihm neu.

Elijah, der kaum spricht, aber alles mit seiner kleinen Kamera fotografiert – die drei wollen in einer Dia-Schau zuhause über ihr großes Abenteuer berichten – wirkt während der Pressekonferenz manchmal apathisch, manchmal lächelt er verschmitzt. Doch als er dann das Akkordeon in die Hand nimmt, um eine Kostprobe seines Könnens zu geben, taut er auf. Und als dann unter seinen Fingern die rhythmischen Klänge eines Inuit-Tanzlieds aus dem Instrument fließen, spürt man ein wenig von der Weite der Tundra und der Fröhlichkeit einer Feier in einem Community Center inmitten der langen Polarnacht.