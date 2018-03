Faszinierende akrobatische Welten durchqueren

Diese Show hat in den vergangenen drei Jahren große internationale Preise abgeräumt: „Rizoma Equilibrium“ vereint die Seele und Poesie der Körper und nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise. In dieser atemberaubenden Akrobatik-Show, mit aufwendiger Bühnenszenerie sowie brillanten Licht- und Spezialeffekten ausgestattet, erzählen die Artisten eine mitreißende Geschichte um die Liebe, die Menschen und die Zeit. Zu sehen am Donnerstag, 1. März, um 20 Uhr im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus in der Musik-Theater-Reihe.

Alles befindet sich im Fluss. Die Menschen sollen in die Zeit gepresst werden um kontrollierbar zu sein - plötzlich stoppt das mechanische Herz der Maschine und die Menschen folgen der Liebe. Die Preise, die „Rizoma Equilibrium“ gewonnen hat, reichen vom Festival „Moskau-Yalta Transit“ über das Zirkus-Festival „Zukünftige Sterne“ (Kiew 2015) bis hin zum Grand Prix beim 6. International Clown & Mimik-Wettbewerb (Odessa 2016).

Mit „Rizoma Equilibrium“ durchquert man akrobatische Welten, die mit Können und mitreißendem Charme der Künstler den Besuch der Show unvergesslich machen.