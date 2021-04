Fast 100 Trossinger sammeln Müll ein in der Stadt

Mittlerweile haben 95 fleißige Müllsammler an der Aktion der Agenda-Gruppe Trossingen teilgenommen (wir berichteten). Die Foto-Collage zeigt die neu hinzugekommen Müllsammler. „Es sind alle Generationen beteiligt, beispielsweise waren einige Großeltern mit ihren Enkeln Müll sammeln“, schreibt die Gruppe in einer Pressemitteilung. „Besonders beeindruckend ist, dass so viele Kinder engagiert beim Müll sammeln sind.“ Einige Bürger hätten sogar mehrfach Müll gesammelt „und somit unsere Stadt und Natur verschönert“. Es gebe „sogar Bürger, die bereits vor unserer Aktion regelmäßig wilden Müll, beispielsweise auf der Rentnerrunde, einsammeln“. Rainer Hils vom Bauhof freue sich über „solch eine Hilfsbereitschaft“ und habe mitgeteilt, dass wild eingesammelter Müll „nicht nur jetzt, sondern generell an öffentlichen Mülleimern abgelegt werden darf“. Die Agenda Trossingen freue sich, dass bereits ein paar Teilnehmer ihr Interesse geäußert hätten, zukünftig bei der Agenda mitzuwirken und Aktionen zu unterstützen. Bis einschließlich 12. April könne jeder noch ein Foto einsenden, der gerne an der Gewinnverlosung von unter anderem Geschenkgutscheinen teilnehmen möchte. Selfies mitsamt Müllsäcken können mit Name, Adresse und Sammelort versehen geschickt werden an agenda-trossingen@posteo.de.