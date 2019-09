Fast 100 Trossinger beteiligen sich am Ausflug in die Wilhelma

Immer in den Sommerferien bietet die Stadtverwaltung auch eigene Programmpunkte für das Kinderferienprogramm an. So gab es kürzlich einen Ausflug in die Wilhelma, an dem auch die Eltern teilnehmen konnten. Die Resonanz war groß.

„Sogar noch am Vortag gab es einige Nachmeldungen, die glücklicherweise noch berücksichtigt werden konnten“, so Dietmar Kleinert,, Schulsozialarbeiter und Organisator des Programm. Statt wie geplant mit einem, machten sich die Teilnehmer nun mit zwei Bussen auf die Reise, um die 97 Teilnehmer und vier Begleiterinnen aus dem Azubi-Team der Stadtverwaltung unterzubringen. Die jungen Unterstützerinnen waren: Elisabeth Feist, Jenny Friesen, Lisa Heimburger und Rahel Petrick. Natürlich war auch Dietmar Kleinert dabei. „Dies ist nicht die erste Ferienprogramm-Ausfahrt in den Stuttgarter Zoo. Soweit ich weiß, ist man zu Beginn der Achtzigerjahre, als das Ferienprogramm aus der Taufe gehoben wurde, sogar schon einmal mit vier Bussen hingefahren. Sicher gab es noch weitere Besuche“, sagt er.

Vielfältige Tierwelt

In der Wilhelma konnten die Teilnahmer in Gruppen oder als Familie den Zoo selbständig entdecken. „Hin und wieder begegnete man sich, tauschte Erlebtes aus, gab Tipps oder unterhielt sich kurz. Dabei herrschten ideale Wetterbedingungen für Besucher aber auch für die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt“, so Kleinert.

Und auch die Rückfahrt, die etwas staubelastet war, brachte die Ausflügler nicht aus der Ruhe. Anton Motz, der mit Ehefrau Elfriede und Enkel Tobias dabei war, meinte lakonisch: „Wenn man sich aus dem Busfenster in aller Ruhe anschaut, wie die Stuttgarter mit dem Lärm und Dreck von Baustellen und Verkehr zurechtkommen müssen, freut man sich, dass man in seine schöne ländliche Heimat zurückkommt.“