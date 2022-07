Familienmusikwochen in der Bundesakademie

Vom 24. bis 30. Juli sowie vom 29. August bis 4. September finden an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung die diesjährigen Familienmusikwochen statt. Eingeladen sind Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern.

Die beiden Wochen sollen in diesem Jahr auch dazu beitragen, die Integration von geflüchteten ukrainischen Familien zu fördern. Der Landkreis Tuttlingen übernimmt laut Mitteilung die Kosten für fünf geflüchtete Familien, die an den Familienmusikwochen teilnehmen möchten. Übernommen werden die Teilnahmegebühr und die Kosten der Unterkunft sowie Verpflegung. Es sind noch einige Plätze frei.

Interessierte, Ansprechpartner oder Betreuende können sich an die Bundesakademie wenden unter Telefon 07425/9493-0 oder per E-Mail an sekretariat@bundesakademie-trossingen.de.