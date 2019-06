Familien bringen Picknickdecken mit

Unter strahlend blauem Himmel hat das evangelische Jugendwerk am Sonntag sein Gaugerfest gefeiert. Auf der Wiese im Schatten der Bäume war auch die große Hitze erträglich.

Zahlreiche Gäste waren gekommen, viele Familien hatten Picknickdecken mitgebracht. So wurde der gemeinsame Gottesdienst gefeiert, in dessen Mittelpunkt die große Liebe Gottes zu den Menschen stand, aber auch der Hass auf die Feinde, der in Psalm 139 zu finden ist: „Soll ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen? Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.“

Ein aktuelles Thema, das später von der schwangeren Dunja Kaspar kindgerecht aufbereitet wurde, die den Kindern von der Liebe der Eltern zu ihrem Kind erzählte, davon, dass sie ihr ungeborenes Kind liebe, obwohl sie es noch gar nicht richtig kenne. Auch wenn die Kinder Dinge machen würden, wegen denen die Eltern mit ihnen schimpfen müssten, würden sie sie immer lieben und schützen, erläuterte sie den Kleinen. „Und so ist es auch mit Gott. "

Wie eine große, starke Hand sei Gott, und daher durften die Kinder schließlich die Zettel, auf die sie ihren Namen geschrieben hatten – oder hatten schreiben lassen - an die aufgestellte große hölzerne Hand heften.

Im Rahmen des Gottesdienstes wurden auch die Konfirmanden vorgestellt, die ihre Bibel erhielten und für die ein Gebet gesprochen wurde. Im Lied priesen die Gläubigen die Welt.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Jungschar-Kinder mit schön gestalteten Liedern und die Posaunenchöre aus Trossingen und Schura. Im Anschluss gab es ein gemeinsames Mittagessen und Unterhaltung, für die Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut.