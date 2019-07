Familie aus Schura gewinnt Luxusschlitten

Ein Jubelschrei bei Kohlers in Schura bei Trossingen: Frank Kohler hat bei einem Gewinnspiel der Volksbank Raiffeisenbank in Baden-Württemberg einen Porsche 718 Boxter gewonnen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Eva-Maria Kohler und Vorstandsvorsitzendem Michael Weisser von der Volksbank Trossingen nahm er laut Pressemitteilung das Fahrzeug im Porschezentrum in Stuttgart in Empfang.

Frank Kohler nimmt bereits seit fünf Jahren am sogenannten Gewinnsparen teil. Im Juni diesen Jahres hatte er nun bei einer Sonderverlosung das nötige Glück gehabt.

Michael Weisser erklärte, dass die Volksbank Trossingen in diesem Jahr mit den Spendengeldern aus dem VR-Gewinnsparen zahlreiche Projekte und Vereine fördert. Weisser bewarb das Gewinnspiel wie folgt: „Sie tun mit dem VR-Gewinnsparen sich selbst etwas Gutes, und Sie helfen gleichzeitig einer guten Sache hier vor unserer Tür weiter.“

Millionen an Spendenaufkommen in ganz Baden-Württemberg

Zur Übergabe des Hauptpreises wandte er sich Frank Kohler: „Sie unterstützen also mit dem VR-Gewinnsparen das gesellschaftliche und soziale Netz in unserer Region und halten es lebendig.“ Aus der Lotterie der Bank entsteht ein Spendenaufkommen, das in Baden-Württemberg im letzten Jahr über 8,5 Millionen Euro betragen hat; auf die Volksbank Trossingen entfielen davon 19 860 Euro.