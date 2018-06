Fahrerfreunde hoffen auf Zuwachs

Noch verläuft die Arbeit der Fahrerfreunde und Freizeitreiter Trossingen in den gewohnt ruhigen Bahnen - für die Zukunft erhoffen sich die Pferdefreunde einen gewissen Zulauf durch den sich in der Auflösung befindlichen Reitverein. Dies hat der Vorsitzende Ottmar Erne bei der Hauptversammlung am Mittwoch im Gasthaus „Germania“ erklärt.

Erne erläuterte, dass mit Sicherheit einige Reiter aus dem Reitclub zu den Fahrerfreunden überwechseln würden - zunächst aus der Notwendigkeit heraus, einem Verein angehören zu müssen, um Reitabzeichen ablegen zu können und um bei Turniere starten zu dürfen. Die langjährigen Mitglieder der Fahrerfreunde erhoffen sich dadurch eine Belebung des Vereins.

Beitrag wird neu geordnet

In Spitzenzeiten zählte dieser bis zu 70 Mitglieder. Im Verlauf der Zeit packte dann so manchen der Ehrgeiz und einzelne Mitglieder nahmen an Turnieren teil. Über zehn Jahre hinweg richteten die Trossinger Fahrerfreunde und Freizeitreiter ein eigenes Turnier aus: Es fand immer am kleinen Reitstall statt, wurde von 30 bis 50 Gespannen besucht und war eine weithin bekannte Veranstaltung. Doch mit den Jahren wurden Ross und Reiter, aber auch die Fahrer älter. Jugendliche fanden sich wenige, die Interesse an dem zeit- und arbeitsintensiven Hobby hatten.

Auch wenn das Vereinsleben in den vergangenen Jahren nie zu kurz kam: Für den Verein bedeutet der Zuwachs aus dem Reitclub damit eine neue Chance. Die Fahrerfreunde werden die Neumitglieder freundlich aufnehmen und in den Verein integrieren, wie sie bei der Hauptversammlung versicherten.

Ein weiteres Thema war die Neuordnung des Beitrages. Bisher gab es drei Beitragsvarianten: Fördermitglieder bezahlen zehn Euro im Jahr, Aktive entrichten 18 Euro, der Familienbeitrag liegt bei 28 Euro im Jahr. Die Vorstandschaft schlug der Versammlung vor, den Beitrag auf 25 Europro Mitglied zu vereinheitlichen. „Dabei ist zu bedenken, dass der Verbandsbeitrag schon knapp die Hälfte ausmacht, egal ob ein Mitglied reitet oder nicht“, sagte Ottmar Erne. Der Vorschlag wurde einstimmig gebilligt, er tritt dieses Jahr in Kraft.

Auch über ihren Jahresausflug berieten die Fahrerfreunde. Eine Fahrt an den Bodensee oder in den Schwarzwald waren die Vorschläge - oder aber zum Kartoffelfest nach Sankt Johann. Dabei handelt es sich um ein Brauchtumsfest in der Nähe von Marbach, wo sich auch das Gestüt des Landes Baden-Württemberg befindet. Dem Aufenthalt beim Kartoffelfest, wo es „allerlei kulinarisches rund um die Erdknolle“ gebe, würde sich sich eine Planwagenfahrt mit Marbacher Hengsten anschließen. Die Reiter kamen zu der Überzeugung, dass das genau der richtige Ausflug für sie sei.

Zudem stand bei der Hauptversammlung ein freudiges Ereignis an: Der Vorsitzende ehrte Elfriede Hermann und Wolfram Mundus für 25-jährige Treue zum Verein.

Anmeldungen für den Jahresausflug nimmt der Vorsitzende Ottmar Erne unter Telefon 07425 / 85 02 entgegen.