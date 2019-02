Für Gott und zur Freude der Menschen

Beim Familienabend des Posaunenchors Trossingen hatten die Mitglieder viel zu feiern. Chorleiter Hermann Maier wurde für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Als Chorleiter stellt er sich seit 20 Jahren dem Wandel der Zeit, nachwuchs für das Posauenenspielen zu finden, wird immer schwieirger.

Der stellvertretende Dirigent Markus Manger dankte Maier für sein Engagement und überreichte die Jubiläumsurkunde und ein Geschenk. In seiner Dankesrede betonte Maier, dass die Posaunenarbeit vielfältiger geworden sei. Die Chöre befänden sich im Wandel, es werde immer schwieriger für Nachwuchs zu sorgen. Die Jungbläserausbildung sei deshalb ein wichtiger Pfeiler in der Chorarbeit. Maier freut sich über zahlreiche Jungbläserinnen und Jungbläser die in Kooperation mit Esther Messner ausgebildet werden.

In seinem Jahresrückblick auf das vergangene Jahr berichtete Maier über die Aktivitäten des Chores. Neben dem Blasen bei kirchlichen Veranstaltungen, besucht der Chor einmal im Monat die Pflegeeinrichtungen Dr.-Karl-Hohner-Heim und das Diakoniewerk Bethel. Mit dem Satz:„Wir blasen nicht nur zu Gottes Lob und Ehre, sondern auch zur Freude der Menschen“, beendete er seine Dankesrede.

Unter diesem Motto findet auch das Jahreskonzert statt. Am Samstag, 30. März, ist es um 19.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche soweit. Die 35 Bläserinnen und Bläser spielen Stücke von Bach, Händel, Gabrieli, Pachelbel, De Haan, James Last, Elton John und der Gruppe Dchingis Kahn. Auch die Jungbläsergruppe wird sich mit drei Stücken vorstellen. Der Eintritt ist frei.

Für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: Michelle Strom, Deborah Maier, Fabian Benzing, Joschua Schmidt, Anna Lena Hauser, Michael Maier und Lukas Hiller.