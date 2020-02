Fünf Verletzte nach Zusammenstoß

Fünf leicht verletzte Fahrzeuginsassen und zwei schwer beschädigte und nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Straße In Steppach auf Höhe einer Tankstelle ereignete. Der 38-jährige Fahrer eines Volkswagen befuhr die Landesstraße laut Polizei aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Villingen-Schwenningen und bog unmittelbar nach der Kreuzung Ernst-Hohner-Straße / Andreas-Koch-Straße / Theodor-Heuss-Straße / In Steppach an der dortigen Tankstelle nach links in Richtung des Tankstellengeländes ab. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden, 40-jährigen Fahrer eines Skoda, weshalb es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurden die vier Insassen des entgegenkommenden Wagens und der Fahrer des VW.

Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 38-jährige Verursacher deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein vermochte der Unfallverursacher laut Polizei nicht vorzuweisen. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund des Ergebnisses des Atemalkoholtests wird erwartet, dass die Untersuchung der bei ihm entnommenen Blutprobe ein Blutalkoholergebnis von über 1,8 Promille ergeben wird. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.