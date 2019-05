Förderverein Schwimmsport löst sich auf

Der Förderverein Schwimmsport Trossingen hat sich im Vereinsheim der DLRG OG Trossingen in der Troase getroffen. Die Vorsitzenden Jürgen Ciechowski, Martin Klein und Stefan Kollaczek hatten die Mitglieder zu einem traurigen Anlass einberufen: Der Verein, der in den vergangenen 15 Jahren maßgeblich die Gestaltung des Naturbades Troase vorangetrieben und umgesetzt hatte, löst sich auf. Der Verein, der 155 Mitglieder zählt, habe alle Ziele erreicht.

Trotzdem tue allein der Vorschlag zur Auflösung weh, begann Ciechowski die Sitzung. Nach den Berichten des Vorstands, des Kassierers, der Kassenprüfer und der Schriftführerin bat Ciechowski Bürgermeister Dr. Clemens Meier, die Entlastung des Vorstands und der Kasse vorzunehmen. Meier betonte den „ außerordentlichen Einsatz des Vereins, besonders den der Gründungsmitglieder, die vom ersten Spatenstich an die Troase zu dem machten, was sie heute ist“. Der Verein sei unverzichtbar gewesen für die Realisierung und Ausgestaltung des Naturbades. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Stadt und Verein war es möglich, die Spielgrotte, den Matschplatz, das Bocciafeld, den Kletterpark, die Solaranlage für das Kinderbecken, den Carport mit Pflasterung für die Arbeitsgeräte, den Umbau der Sanitäranlagen und nicht zuletzt den Bau der 83 Meter langen Rutsche zu realisieren.

Damals habe man für dieses Projekt über 100 000 Euro an Geldern und Sachwerten generiert, „und zunächst schien es nicht möglich, das Projekt wie geplant umzusetzen“. Das dies doch in diesem Maße gelungen sei, verdanke man der ehrenamtlichen Leistung des Vereins. Gerade die Rutsche sei nun der Publikumsmagnet, durch den sich die Besucherzahlen stabil auf über 40 000 Besucher pro Jahr eingependelt hätten. Er habe aber nach all diesen Jahren der Arbeit durchaus Verständnis für die Mitglieder, den Verein auflösen zu wollen.

Nach der einstimmigen Entlastung übergab Meier das Wort an Ciechowski, der den Ablauf einer Auflösung erläuterte. Zunächst müssten die anwesenden Mitglieder zu dreiviertel der Auflösung zustimmen, danach würden drei Liquidatoren bestimmt, welche sich um die Kündigung aller bestehenden Verträge und Versicherungen und um die Abwicklung und Eintragungen im Vereinsregister durch einen Notar kümmern müssten. Dabei gäbe es eine Sperrfrist von einem Jahr, bei der der Verein kein e.V., sondern ein i. L. (= in Liquidation) im Namen führen müsse. Das Vereinsvermögen könne laut Satzung an die Stadt übertragen werden, zur weiteren Förderung der Attraktivität der Troase.

Der Auflösung des Schwimmsportfördervereins wurde bei einer Enthaltung zugestimmt. Der Vorschlag, den Vorstand zu Liquidatoren zu ernennen, wurde bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zugestimmt.

Einige Mitglieder äußerten sich zur laufenden Pflege der umgesetzten Projekte. Die Spielgrotte, der Matschplatz und nicht zuletzt die Rutsche bedürften regelmäßiger Pflege, um die Attraktivität des Bades zu erhalten. Dies wurde bisher ehrenamtlich hauptsächlich vom Förderverein übernommen. Die Stadt wurde angehalten, sich regelmäßig um die Kontrolle und Instandhaltung zu kümmern. Die Mitglieder betonten, dass ihr Herzblut nach wie vor an der Troase hänge und sie sich durchaus äußern würden, „ wenn ihr Erbe vernachlässigt werden“ würde. Außerdem hätte man sofort ein Anliegen: Von der Stadt wurde aus dem Boulefeld ein Blumenbeet generiert, was so nicht angedacht war und viele verärgert. Dies möge umgehend rückgängig gemacht werden. Meier und Benjamin Leibinger, Betriebsleiter der Troase, versicherten, sich umgehend darum zu kümmern.

Stefanie Kollaczek wies darauf hin, dass die offizielle Saisoneröffnung am 2. Juni zum ersten Mal die DLRG-Jugend Trossingen übernimmt. Sie wird ab 10 Uhr Kuchen und Kaffee verkaufen. Kuchenspenden werden ab 9.30 Uhr direkt am Verkaufsstand entgegengenommen.