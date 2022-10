Experten geben Berufsanfängern Tipps

Der Start ins Berufsleben ist für Azubis spannend. Deshalb ist es gut, sich mit anderen Azubis auszutauschen. Aus diesem Grund Trossingens Wirtschaftsförderer Florian Widmann die neuen Azubis zu einem Informationsabend eingeladen.

„31 junge Frauen und Männer haben in diesem Herbst ihre Berufsausbildung in Trossingen begonnen. Manche bei großen Unternehmen, andere bei lokalen Einzelhändlern, Handwerkern oder Dienstleistern. Und natürlich hat auch die Stadtverwaltung zwei neue Azubis begrüßen können“, so erklärte Widmann laut Pressemitteilung den jungen Frauen und Männern. Im Museum Auberlehaus lernten sich die Azubis kennen, erfuhren aber auch viel über die Stadt Trossingen. „Wenn Sie hier in der Stadt nicht wohnen, sondern sie neu für sich entdecken, dann gehen Sie mit offenen Augen durch die Straßen. Trossingen ist reich an Kultur, bietet aber auch jede Menge Gelegenheiten, um Spaß zu haben“, sagte Widmann.

Passend dazu ging es ins Café „Atelier“. Dort stellten Klaus Ringgenburger, Ausbildungsberater der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, und Bernd Gabele von der Handwerkskammer Konstanz die Vorteile des dualen Ausbildungssystems vor. Die Mischung aus Theorie in der Berufsschule und Praxis im Betrieb ist weltweit fast einmalig. Beide betonten, dass die jungen Menschen mit ihrer Ausbildung und dem damit verbundenen Berufsabschluss die Weichen für ein erfolgreiches, zufriedenes Berufsleben gestellt haben.

Mario Lovecchio, Coach für Kommunikation, warb in seinem Vortrag für die Wichtigkeit jedes Berufsbilds und die Selbstbestimmung während der Ausbildung. Abschließend gab er den Teilnehmern drei wichtige Tipps für die Ausbildung und das Leben mit. So riet er den Teilnehmern, wissbegierig zu sein und lieber eine Frage mehr zu stellen, als etwas nicht zu verstehen. Sie sollten mit offen Augen und Ohren durch die Ausbildung und das Leben gehen. Der wichtigste und zugleich schwierigste Tipp lautete: Raus aus der Bewertung – hinein ins Glück.

Dass ihrer Generation das Netzwerken im Blut liegt, zeigten die Azubis schnell: Sie gründeten eine WhatsApp-Gruppe, um Kontakt zu halten und sich auszutauschen. Denn gemeinsam sind die Klippen des Berufsalltags besser zu bewältigen.