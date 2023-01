Exkursionen und Vorträge in und um Trossingen

Dieser Tage hat Jürgen Vosseler, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Trossingen, das umfangreiche Jahresprogramm 2023 vorgestellt. Laut CDU-Pressemitteilung stehen Zeitenwende, Bodensee-Wasserversorgung, Stadtentwicklung, Finanzen und Kultur im Mittelpunkt der Aktivitäten.

Bereits in der laufenden Woche besucht der Stadtverband die Freiwillige Feuerwehr Trossingen. Der neue Kommandant Nils Obst möchte dabei spannende Einblicke zur Leistungsfähigkeit der Trossinger, Feuerwehr aber auch zu drängenden Fragen wie dem zu klein gewordenen Feuerwehrmagazin geben.

Der politischen Großwetterlage widmet sich der Stadtverband am Freitag, 3. Februar, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Germania. Der Historiker Martin Schmiedeberg führt mit einem Vortrag zu geopolitischen Konflikten und dem gegenwärtigen Krieg in der Ukraine zum Thema, anschließend wird diskutiert.

Nach den politischen Dimensionen greift die CDU die militärischen Auswirkungen und die vielbeschworene Zeitenwende auf und hat dazu am Donnerstag, 16. März, 19.30 Uhr, wiederum in der Gaststätte Germania Oberstleutnant Stahl, Kommandeur des 3. Deutsch-Franzöischen Versorgungsbataillon aus Müllheim/Markräfler Land zu Gast. Stahl ist in Trossingen kein Unbekannter, da er auch Dienstvorgesetzter der Trossinger Patenkompanie in Donaueschingen ist.

Da 2022 die Trossinger Stadtwerke die Wasserpreise erhöhen musste, will der CDU-Stadtverband nun hinter die Kulissen blicken und plant deshalb am Samstag, 6. Mai, einen Besuch bei der Bodenseewasserversorgung in Sipplingen.

Die tradtionelle kommunalpolitische Radtour der CDU findet voraussichtlich am Donnerstag, 22. Juni, ab 18 Uhr. Genaue Themen sowie Route werden rechtzeitig bekanntgegeben. Mitradler willkommen.

Die Jahreshauptversammlung 2023 des Stadtverbandes beginnt am Donnerstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Germania. Neben Neuwahlen des gesamten Vorstandes wird der Landtagsabgeordnete Guido Wolf über aktuelle Themen der Landespolitik berichten.

Nach der Sommerpause bestimmt erneut ein Themenabend zu Trossingen das Programm. Bürgermeisterin Susanne Irion ist am Mittwoch, 13. September, 19.30 Uhr, in der Gaststätte Germania beim Stadtverband zu einem Vortrag und Diskussion. Sie wird zur Stadtentwicklung mit ihren vielfältigen Themen und Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum, Schulen mit Kindergärten und Finanzen sprechen.

Das Krisenjahr 1923 mit Hyperinflation, immer noch tief verankert im kollektiven Gedächtnis unseres Landes, nimmt die CDU Trossingen zum Anlass, sich aktuellen finanzpolitischen Themen zu widmen. Als Referent wird Stefan Kern, Vorstandsmitglied der Trossinger Volksbank sowie Vorsitzender des Gewerbevereins, am Mittwoch, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Germania erwartet.

Dem Ruf der Musik- und Kulturstadt will die CDU Trossingen laut Ankündigung ebenfalls auch gerecht. So wird Frank Golischewski als einer der wichtigsten Kulturschaffenden in der Stadt am Mittwoch, 8. November, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Germania dazu ausführen.

Für weitere Informationen und Kontakt steht Jürgen Vosseler telefonisch unter 07425/5633, mobil unter 0173/6926432 und per Mail: jwvosseler64@googlemial.com zur Verfügung.