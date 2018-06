Evangelische Bezirksjugend wählt neuen Arbeitskreis

Simon Messner und Felix Hartmann sind neu in den Bezirksarbeitskreis (BAK) des evangelischen Bezirksjugendwerks im Kirchenbezirk Tuttlingen gewählt worden. An die Delegiertenversammlung im Gemeindehaus in Schura schloss sich ein Gottesdienst in der gegenüberliegenden Kirche an.

Ausgeschieden aus dem BAK sind Simon Brückner, Juliane Kern und Benjamin Klamert. Der Vorsitzende des Bezirksjugendwerks, Christoph Glaser, konnte sich über das zahlreiche Erscheinen der Delegierten freuen. Seinen Bericht begann er mit einem dramatischen Bild: „Dezember 1989: Ein heftiger Sturm der Stärke 10 Beaufort wühlt den Atlantik auf. Ein Hubschrauber nähert sich dem Leuchtturm La Jument.“ Im Bild des Leuchtturms sah er einen starken Bezug zur Arbeit im Bezirksjugendwerk. Glaser blickte dabei auch auf verschiedene Höhepunkte in der Arbeit des BAK im vergangenen Jahr zurück.

Bezirksjugendreferentin Ingrid Klingler wünschte sich in ihrem ihrem Bericht eine verstärkte Kooperation untereinander. Hier könne man von den Wildgänsen lernen: „Gemeinsam kommt man weiter.“ Für das Jahr 2015 sind bereits drei Freizeiten geplant: Ein Jungschar-Camp, eine Abenteuerfahrt nach Schweden für 16- bis 21-Jährige und, gemeinsam mit dem Landesjugendwerk, eine Fahrt nach Korsika für 13- bis 16-Jährige. Im Bildungsbereich, so Klingler, werde das Schulungskonzept erarbeitet. Außer dem „Kinder-Action-Tag“ soll es auch etwas Neues geben: Eine „Familienshow“ mit Daniel Kalauch im Februar in Aldingen für Familien mit Kindern ab fünf.

Weiter ging es in der Delegiertenversammlung um inhaltliche, organisatorische und finanzielle Schwerpunkte in der Jugendarbeit. Auch zeigte sich Christa Reiser mit dem Kassenbericht zufrieden. Ernst Kohler stellte die Geschichte des Fördervereins vor. Die Schwerpunktarbeit der Posaunenchöre im Kirchenbezirk im vergangenen Jahr war Thema des Berichts von Christian Vossler.

Die Vorstellung der Kandidaten für die Wahl übernahm Lothar Klaiber. Die Delegierten wählten den Bezirksarbeitskreis auf weitere zwei Jahre. Bezirksjugendpfarrer Matthias Figel führte beim anschließenden Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Schura den neuen BAK in seine Ämter ein. Außerdem wirkten der fachliche Leiter des evangelischen Jugendwerks Jürgen Kehrberger, sowie die Bläserkantorei, Andreas Reif und Eva Maria Greiner musikalisch mit. (niar)