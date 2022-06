Europa-Tournee der Original-Amy-Winehouse-Band startet am 28. Juni in Trossingen

Lange haben die Fans warten müssen, doch die Geduld hat sich gelohnt: über 300 Tickets sind nicht zurückgegeben worden, jetzt wird das Event endlich nachgeholt! „Forever Amy“ mit der Original-Amy-Winehouse-Band präsentiert am Dienstag, 28. Juni, um 20 Uhr im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus die größten Hits der leider viel zu früh verstorbenen Ausnahme-Musikerin Amy Winehouse.

Die Namen der Musiker lesen sich wie eine Who-is-Who-Liste der internationalen Pop- & Rock-Musik, sie haben allesamt mit den ganz Großen der Szene gespielt, von George Michael über Tina Turner, von Sinead O‘Connor oder Paul Young bis Robbie Williams: Dale Davis (Musical Director und Bass), Hawie Gondwe (Gitarre), Nathan Allen (Drums), Ben Edwards (Trompete) und Jim Hunt (Saxophon, Flöte) haben den unverwechselbaren Sound von Amy Winehouse-Songs mit geprägt und sie auf Touren und im Studio begleitet. Nun präsentieren sie die weltbekannten Songs mit der Sängerin Bronté K, die Amy’s Songs wunderbar authentisch wiedergibt, ohne sie jedoch direkt zu kopieren.

Die nun zweimal verschobene Tournee startet am Dienstag, 28. Juni, um 20 Uhr im Trossinger Konzerthaus und führt durch zwölf Großstädte Europas, darunter unter anderem Prag, Luxemburg und Mannheim. Zur Wiederaufnahme trifft sich die Band bereits am Montag, 27. Juni, zu einem Proben-Tag im Trossinger Konzerthaus. Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen der Region erhältlich sowie unter www.trossingen.de, www.vibus.de, beim Regionalticketverband und in Trossingen beim Bürgerbüro telefonisch unter 07425 / 250.