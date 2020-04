Pünktlich zu Ostern meldet sich Bürgermeister Clemens Maier mit einer Videobotschaft an die Trossinger.

„Es wird kein Ostern wie in früheren Jahren werden“, betont Maier. Ostern in Zeiten von Corona werde ein Ostern ohne Besuche von Kindern und Enkeln, ohne gemeinsamen Gottesdienstbesuch und ohne gemeinsame Kaffeetafel am Nachmittag im Kreise der Familie. „Doch soll das nicht dazu führen, dass wir nur noch nach unserer eigenen Sicherheit schauen, sondern dass wir uns im Gegenteil in Rücksichtnahme und Fürsorge für den anderen üben“, sagt er. Ein solcher Perspektivenwechsel könne eine Chance sein, um die aktuelle Corona-Krise gut zu überwinden.

In seiner Videobotschaft zu Ostern betont der Bürgermeister seine Zuversicht, dass Trossingen die aktuelle Krise gut überstehen werde - und dass es danach auch wieder aufwärts gehen werde. Dies zeige auch die Erfahrung aus der Vergangenheit, in der mit dem Hagelunwetter 2006, der Wirtschaftskrise 2008 oder der Flüchtlingskrise 2015 ebenfalls schon schwere Situationen zu bewältigen gewesen seien. Ostern sei das Fest der Auferstehung und dadurch auch der Hoffnung, sagt Maier.